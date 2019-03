Ana Morodan a ajuns la psihiatru după experiența Asia Express: ”Mi se părea că vorbește o voce cu mine, că sunt atacată energetic”

Concurentă într-unul dintre cele mai dure reality show-uri din România, Ana Morodan a mărturisit că experiența de la Asia Express a marcat-o și chiar a avut nevoie de ajutorul unui psihiatru atunci când a ajuns acasă.

Mulți ar fi crezut că ”sarea și piperul” din emisiunea Asia Express, Ana Morodan și Adrian Teleșpan, joacă probabil un rol, date fiind reacțiile lor foarte ”colorate”. Nu a fost chiar așa, a lămurit situația chiar Ana Morodan, care a vorbit într-un interviu pentru viva.ro cât de traumatizantă și dură a fost această experiență.

Ba mai mult decât atât, stilista a mărturisit că a avut nevoie de consilierea unui psihiatru atunci când a ajuns acasă.

”Am făcut stres post-traumatic, conform psihiatrului. Am crezut că mi-am pierdut și mintea în India, nu doar kilograme. Mi-a zis că am fost foarte epuizată înainte să plec (sindromul burn out)… Mi se părea că vorbește o voce cu mine, că sunt atacată energetic.. (…) Asia Express este cea mai dură și șocantă experiență pe care am trăit-o vreodată”, a declarat vedeta pentru revista Viva!.

Condițiile vitrege din acest concurs au făcut-o să-și schimbe inclusiv obiceiurile alimentare. Recunoaște însă că nu poate renunța de tot la pasiunea ei pentru..burgeri!

”Fiind atâta timp în India, și ei fiind mare parte vegetarieni, noi acolo am mâncat foarte multe salate, foarte mult crud, foarte multe legume, și m-am obișnuit așa, habar n-am, nu știu… N-aș putea să nu mai mănânc burgeri, burgerii sunt viața mea, și pizza, și pastele, și toate prăjiturile de pe planetă!”, a mai declarat Morodan în cadrul interviului.