Ana Morodan a spus adevărul despre emisiunea Asia Express. Ce relație are, de fapt, cu Adrian Teleșpan

Supranumită ”contesa digitală”, Ana Morodan a explicat care este cu adevărat relația cu partenerul ei de competiția din Asia Express.

Ana Morodan și Adrian Teleșpan au câștigat prima amuletă din Asia Express 2 – Drumul Elefantului, în valoare de 1000 de euro, dar și un avantaj important: au hotărât ordinea plecării în cursă a tuturor echipelor.

Echipa celor doi a fost nevoită să treacă prin multe situații limită, dar mai ales situații dure pe care le-au depășit pentru că se cunosc foarte bine. Ana Morodan a explicat că relația lor este un strict de prietenie!

”Ne-am cunoscut acum cinci ani, când a scris el cartea. M-a contactat ca să-l ajut s-o promoveze. Ne-am întâlnit atunci și ne-am înțeles bine, după care am păstrat legătura de-a lungul anilor și anul trecut, cred că în februarie, mi-a zis că-și caută ceva job, eu căutam un om care să se ocupe de un proiect video de-al meu, și știam că el se ocupă și de montaj, și i-am zis să nu-și mai caute în industrie că am eu acest job. A venit și a lucrat.. lucrăm foarte bine în continuare. Acum e puțin în stand by proiectul. Practic asta e relația dintre noi, ne distrăm non stop!” , a declarat Ana Morodan într-un interviu acordat viva.ro.

Cine este Adrian Teleșpan

Adrian Teleșpan, partenerul de competiție al Anei Morodan, s-a făcut remarcat după ce a scris cartea „Cimitirul”, în 2013, o carte care i-a șocat pe mulți, dar care s-a bucurat de succes, al cărei protagonist este un homosexual român care se mută la Londra.

În perioada 2000 – 2012, Adrian a lucrat ca producător executiv la ProTV, Antena 3, Realitatea TV şi România TV. În 2012 a emigrat în Marea Britanie, iar de cinci ani încoace îi este prieten apropiat Anei Morodan, alături de care a acceptat provocarea de a participa la al doilea sezon Asia Express.