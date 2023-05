Ana Morodan, dezvăluiri-șoc! Cum a ajuns să conducă sub influența alcoolului: ”Asia Express m-a distrus psihic!”

La finalul lunii martie, Ana Morodan a trecut prin cel mai greu moment din viața ei. Contesa Digitală a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, iar publicul a taxat-o dur pentru greșeala sa. Acum, vedeta a dat cărțile pe față și a vorbit despre tot ce s-a întâmplat. Mai mult, Ana Morodan a recunoscut că în acel moment se afla într-o perioadă foarte proastă și a vorbit despre motivele care au dus-o acolo.

În data de 29 martie 2023, Ana Morodan devenea protagonista unui scandal de proporții. Influencerița a fost prinsă de două ori de către polițiști conducând sub influența alcoolului, dar și a unor substanțe ce afectează capacitatea de concentrare. Se pare că premisele nefaste în acea zi s-au setat încă de dimineață, atunci când Contesa Digitală a consumat o bere. Mai apoi, luptându-se cu depresia, vedeta a făcut abuz de un medicament prescris pe rețetă, respectiv Xanax. Combinația acestor elemente a făcut-o pe Ana Morodan să nu mai fie la capacitate maximă și să se arunce în traficul din București, fără a se gândi la consecințe.

„Am fost bombardată de toți, dar eu sunt genul de om… Eu nu mă uit la ce scrie lumea despre mine. Nu mă pun să fac exhibiții, să răspund eu oamenilor, să mă cert cu ei, să le explic: măi, există diferență între drog și a lua un medicament prescris pe rețetă pe care îl iei, poate iei o pastilă în plus. Mie asta mi-a ieșit, benzodiazepină, care e substanță activă din Xanax. Nu mi-a ieșit niciun fel de drog. Eu nu mă droghez.

Nici la alcool nu a ieșit un alcool cine știe cât, a ieșit 0,05, care a ieșit după o bere. E mai puțin decât o bere, pentru că da, într-adevăr, băusem dimineața chiar fix o bere. Eu am problemă cu rinichii, cu unul, nu cu amândoi. Nu sunt eu o mare fană de bere, nu beau bere în cantități mari. Din când în când mai beau câte o bere, că e bună pentru rinichi”, a declarat Ana Morodan, potrivit fanarik.ro.

„Asia Express m-a distrus psihic”

Acțiunile Anei Morodan din ziua de 29 martie au venit pe fondul unui episod depresiv. Acum, Contesa Digitală a mărturisit că aceste episoade cu care se confruntă au început după participarea sa în cadrul emisiunii Asia Express. Se pare că show-ul de la Antena 1 a distrus-o psihic pe vedetă, făcându-o dependentă de Xanax. Mai mult, în aceeași perioadă, părinții și unul dintre bunicii Anei Morodan s-au stins din viață, iar toate cumulate au aruncat-o în caruselul depresiei.

„Țin minte când am fost la Asia Express, primele trei episoade, acolo am primit și amenințări cu moartea (…) Pe mine, emisiunea asta, Asia Express m-a distrus psihic. Este emisiunea după care eu am devenit dependentă de Xanax. Eu am simțit că mor atunci. Mi-au murit părinții și un bunic într-o săptămână. Da, au fost niște chestii. N-o să pot să vin acum în fața ta să fiu o ipocrită infectă să zic, da, uite, am trăit niște traume și din cauza asta am făcut asta. Nu, pur și simplu, am avut un episod depresiv.

Sunt patentată de la medic. Eu nu sunt depresivă, am episoade depresive și așa s-a întâmplat. Am luat două pastile în plus față de rețetă și așa a ieșit la test. N-am luat nici cocaină, nici heroină, ecstasy sau altele. Eu nu mă droghez. Oamenii au tendința să facă tot felul de povești. Lucrurile sunt mult mai simple decât par la prima vedere. Eu am fost, însă, asumată. Când mi-am asumat că trăiesc ca un rockstar, am știut că mi-o iau la m… tot ca un rockstar!”, a mai spus Ana Morodan.

