Ana Morodan, dezvăluiri în lacrimi la TV. Nu-și aduce aminte când a urcat a doua oară la volan, în ziua în care a fost oprită de polițiști: ”Nu-mi explic”

Ana Morodan trece prin momente dificile, după incidentul pe care l-a provocat de curând. Vedeta de la Antena Stars a ținut prima pagină a ziarelor zile la rând, după ce a condus sub influența alcoolului și a unor substanțe, dar și fără permis pe străzile din București. A lipsit o vreme din spațiul public, însă acum și-a făcut apariția la TV.

Ana Morodan nu și-a revenit din șocul trăit de curând. Influencerița are probleme cu legea după ce a condus sub influența alcoolului și a unor substanțe, dar și fără permis. Toate în aceeași zi, la câteva ore distanță. Vedeta a dispărut o bună vreme din mediul online, dar și de pe micile ecrane. A avut nevoie de multă liniște, așa că a preferat să stea departe de ochii curioșilor. După multe zvonuri, afacerista a ținut să lămurească lucrurile și să povestească singură ce s-a întâmplat, de fapt.

Vedeta de la Antena Stars a mărturisit cu ochii în lacrimi că nu știe cum a ajuns la volan, a doua oară, în ziua cu pricina. „Contesa digitală” dă vina pe niște pastile pe care ar fi nevoită să le ia din cauza depresiei și a stărilor de anxietate cu care s-ar confrunta. Ana Morodan regretă tot ce s-a întâmplat și se bucură că nu a avut loc un accident mai grav.

„Cred că a fost, cu siguranță, un moment al vieții mele de care nu sunt mândră, de care îmi este rușine, evident, și, din păcate, în care am trăit nefiind eu, pentru că atunci când iei medicamente care să te calmeze dintr-o stare de depresie sau de anxietate, în exces pun control, efectiv, pe mintea ta. Nu știu cum am urcat la volan, chiar nu pot să înțeleg asta”, a spus Ana Morodan, la Antena Stars.

Ana Morodan, detalii neștiute din ziua incidentului

Influencerița susține că nu-și aduce aminte cum a urcat la volan a doua oară în ziua cu pricina. Ana Morodan a mărturisit, în fața tuturor, că așteaptă să vadă și ea ce s-a întâmplat, de fapt, pentru că nu mai reține multe lucruri. Ceea ce știe sigur este că nu a vrut să rănească pe nimeni.

„Eu chiar nu îmi explic cum am urcat a doua oară la volan. Nu rețin să fi ajuns și să mă fi urcat din nou la volan. Acum, că m-am mai liniștit, așteptăm să vedem cum s-a întâmplat totul. (…) Când am luat-o pe Primăverii, nu mai rețin exact, m-a oprit a doua oară Poliția, dar cu siguranță ce pot să știu e că nu am avut niciun fel de intenție să mă arunc cu mașina în populație sau cum s-a vehiculat”, a mai spus vedeta de televiziune, pentru sursa citată mai sus.