Ana Morodan a ajuns pe mâinile medicilor. Vedeta a suferit o intervenție: „Mi-a zis să am grijă”

Ana Morodan a trecut de la extaz la agonie în doar câteva clipe! Viața influenceriței a luat o întorsătură neașteptată după ce s-a urcat la volanul mașinii sale, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise.

Ana Morodan a ținut prima pagină a ziarelor zile la rând. Contesa digitală s-a urcat la volanul mașinii sale sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor interzise și fără permis de conducere. A fost oprită de două ori în trafic de către polițiștii rutieri, în aceeași zi. Influencerița s-a trezit în mijlocul unui scandal de proporții, după ce multă lume s-a revoltat în urma gestului inconștient făcut. Fosta vedetă de la Antena Stars a lipsit o vreme de pe rețelele de socializare, însă a revenit cu forțe proaspete.

Cu ce probleme se confruntă Ana Morodan

A făcut multe schimbări în viața sa, după episodul care a marcat-o. Vedeta le-a mărturisit internauților că a suferit o intervenție la nivelul urechii, însă nu a dorit să dea prea multe detalii despre acest subiect. Totuși, Ana Morodan susține că se confruntă cu o altă problemă destul de gravă: podoaba capilară!

Fosta concurentă de la Asia Express a pierdut o parte bună din părul ei, pentru că nu a ascultat de sfaturile specialiștilor. Ana Morodan spune că va renunța la vopsitul regulat și că o să aibă mai multă grijă de podoaba sa capilară.

„Sunt nevopsită pentru că trebuie să îmi las părul meu natural să crească. Nu l-am ascultat pe Sorin Stratulat când mi-a zis să am grijă de păr vopsit și acum mai am un sfert de păr în cap. În rest am avut o mică intervenție la ureche astăzi, sunt foarte bine”, a explicat vedeta de televiziune, pe Instagram.