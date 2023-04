Decizia radicală luată de Ana Morodan, după ce a condus băută și sub influența substanțelor interzise: ”Mă duc să mai fac o meditație”

Ana Morodan și-a făcut apariția în mediul online, după o lungă pauză. Influencerița a revenit cu forțe proaspete, gata să fie din nou activă pe internet pentru urmăritorii ei. A făcut un anunț important la care nimeni nu se aștepta, stârnind o mulțime de reacții!

După ce a ținut prima pagină a ziarelor zile la rând, Ana Morodan a revenit în mediul online. „Contesa Digitală” a făcut un anunț important, după tot scandalul în care a fost implicată. Aceasta a condus sub influența alcoolului, dar și fără permis, iar apoi a avut probleme mari cu legea. A provocat și un incident rutier, fapt pentru care multă lume a judecat-o. Vedeta TV a dispărut pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, însă acum a revenit cu forțe noi.

Ana Morodan, anunț neașteptat pentru toată lumea

Ana Morodan vrea să intre din nou în grațiile urmăritorilor ei, așa că i-a anunțat că le promovează afacerile cât timp este într-un proces de revenire, după întregul scandal public. Celebra influenceriță a anunțat și cum va face acest lucru.

”Până mă fac bine, decid ce vreau să fac și adun energie și cap de planuri și construcție bună și frumoasă, vă dau și eu ce pot acum: un wall de media socială. Suntem pe Insta și pe Facebook o comunitate de vreo 600.000 de oameni foarte mișto, pe bune (I so, so admire you, my amazing people!).

Știu că printre voi sunt oameni care au afaceri, visuri și construcții de mărci personale, comerciale sau proiecte sociale și de fapte bune. Vă dau wallul meu, pe rând, să vă comunicați aici mesajele și poate că așa, sunt de ajutor să accelerați un pic, ce aveți de construit. Trimiteți-mi pe DM sau pe mail ce vreți și cum vreți să promovați, vă mai dau și eu niște idei, ca să arate bine campania și vă dăruiesc prezența pe wall-urile mele de social media. Astfel, aflăm toți despre ce lucruri faine vreți să faceți.”, se arată în mesajul postat de vedeta de televiziune.

Ana Morodan a mărturisit că face terapie, meditații și că încearcă să-și revină din șocul trăit. Până când simte că se va face bine, „Contesa Digitală” îi va lăsa pe urmăritorii ei să-și promoveze pasiunile pe conturile ei. ”În ultimele săptămâni am primit cele mai bune lecții de la viață. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, gânduri și vorbe minunate. Am primit dragostea familiei mele de prieteni, când nu credeam că e posibil să ai așa ceva fără legături de sânge.

Am primit o rețea invizibilă de oameni care au avut grijă de mine, am primit critici sănătoase, sfaturi blânde și încrederea că oamenii sunt buni. Aștept, vă mulțumesc și mă duc să mai fac o meditație până plec la terapie. Pe jos! Pusi pa, da’ m-am întors în viața mea!”, a mai scris Morodan, pe Instagram.