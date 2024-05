BANCUL ZILEI | Femeile sunt ca fructele

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de răs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Astăzi se aduce în discuție femeia, ce este comparată cu un fruct. Problema vine abia atunci când bărbații își exprimă preferințele în ceea ce privește „fructele”. Deznodământul este hilar.

Femeile sunt ca fructele: fiecare are o formă, culoare, aromă și un gust unic.

Problema este că bărbații preferă salata de fructe.

„Bubulino, unde-s cele 12 beri din frigider?”

Bulă ajunge acasă seara, obosit după o zi istovitoare de muncă. Deschide frigiderul și rămâne siderat. Începe să țipe la nevasta lui:

– Bubulino, Bubulino!

– Ce s-a întâmplat, Bulă, de ce urli?

– Unde-s cele 12 beri din frigider?! Nu mai este niciuna!

– Bulă, eu le-am băut, pentru că am gătit ciorbă și nu încăpea oala în frigider, din cauza lor.

Alte bancuri amuzante

Am fost în SUA săptămâna trecută și am văzut într-o mașină, următorul mesaj:

„Mi-e dor de România!”.

Imediat am spart geamul, am furat radioul, am tăiat două cauciucuri și am lăsat un mesaj:

„Acum sper să-ți treacă!”

Întorcându-se de la serviciu, Bulă a găsit două mesaje: Unul de la amantă și unul de la nevastă. Cel de la amantă suna în felul următor:

– Dragul meu, scumpul meu, Bulă. Pup dulce, mi-e dor de tine. Sună-mă! A ta, Alinuța.

Cel de la soție:

– Dragul meu, scumpul meu, Bulă. Nu îți face griji, am sunat-o eu!

– Cum trebuie să fie o femeie serioasă?

– Femeia serioasă trebuie să aibă soț și amant.

– Credeam că aia e o femeie adulteră.

– Femeia adulteră are soț și mai mulți amanți.

– Credeam că aia e o femeie ușoară.

– Femeia ușoară are doar amanți.

– Credeam că aia e o femeie pierdută.

– Femeia pierdută n-are nici soț, nici amant.

– Credeam că aia e o femei singură.

– Femeia singură e aia care are numai soț…

