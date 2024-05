Cristi Brancu sărbătorește Paștele cu stil! Merge de Înviere să ia Lumina Sfântă de la biserica din Dubai

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar majoritatea oamenilor fac ultimele pregătiri. Ceva mai relaxată este familia lui Cristi Brancu, care în acest an va petrece Paștele în Dubai. Prezentatorul TV, soția sa și fiul lor au ajuns deja în Emiratele Arabe și se bucură din plin de vacanță. Aceștia au parte de o vreme frumoasă, mult mai însorită ca în România, iar de Înviere vor merge la biserica românească din Dubai.

În ultimul an, Cristi Brancu și Oana Turcu vizitează des Dubaiul. Soția prezentatorului TV vrea să își extindă afacerea cu produse cosmetice și aici, așa că drumurile lor duc tot mai des către Emiratele Arabe. Mai mult, cei doi au decis ca și Paștele să îl sărbătorească acolo și chiar dacă sunt departe de casă vor respecta întocmai tradiția.

În acest an, ziua de 1 Mai și Sărbătorile Pascale au fost apropiate, fapt ce le-a oferit românilor o vacanță prelungită. Ei bine, de aceste zile libere, Cristi Brancu și familia sa se bucură în Dubai. Aceștia s-au relaxat, s-au bucurat de soare și spun că și Paștele îl vor petrece tot departe de casă.

Însă, deși se află în Dubai, Cristi Brancu și Oana Turcu nu uită de tradițiile românești, așa că le vor respecta în totalitate. În noaptea de Înviere, aceștia vor merge la biserica românească și vor lua Lumina Sfântă, alături de alți români.

„Pentru sărbătorile legate de 1 Mai și Paște am ales să plecăm la Dubai, locurile în care am mai fost și ne plac foarte mult. Am prins aici foarte multă căldură, bălăceală. Suntem într-un restaurant tradițional unul dintre cele mai frumoase din orașul vechi.

Am fost peste tot și am trecut și prin căldură și prin ploaie spectaculoasă, nu chiar ca cea care se anunță mâine, o ploaie torențială, și Tudor s-a bucurat de toată distracția. Am fost în foarte multe locuri frumoase. De Înviere o să mergem la biserica românească din Dubai, alături de alți români pe care i-am cunoscut aici”, a declarat Cristi Brancu, potrivit click.ro.