Ana Morodan, obicei bizar înainte de Crăciun. Nici nu vrea să audă de brad: „Mă știți cât sunt de...”

Ana Morodan a luat o decizie radicală, în prag de sărbători! Când toată lumea se pregătește să împodobească bradul de Crăciun, Contesa Digitală s-a gândit să renunțe la acest obicei. Influencerița are în plan să ia o pauză de la rețelele de socializare, pentru că are de gând să petreacă sărbătorile alături de apropiații ei. De ce nu vrea să facă pomul de iarnă?

Ana Morodan are planuri mari în această iarnă. Celebra influenceriță vrea să ia o pauză de la platformele de socializare și să petreacă mai mult timp cu cei dragi, căci despre asta sunt sărbătorile până la urmă.

Contesa Digitală nici nu are de gând să împodobească bradul de Crăciun, dintr-un motiv bizar, dar hazliu în același timp. Nu vrea să facă pomul de iarnă în salonul casei, pentru că vrea să aibă „bradul pe ea”.

CITEȘTE ȘI: Ana Morodan, cerută în căsătorie: „Nu m-am măritat. Cu mine nu poți să fii decât dacă ești…”

„Nu voi împodobi bradul. Îmi place să am bradul pe mine (că mă știți cât sunt de minimalistă), nu să-l am în salon”, a ținut să spună Ana Morodan, pentru Fanatik .

CITEȘTE ȘI: Ana Morodan, obicei bizar la doar 13 ani: „Mama mi-a dat să citesc cărți nepotrivite”

Cunoscuta influenceriță nu mai are părinți, căci s-au stins din viață, însă are o mulțime de prieteni. Ana Morodan este de părere că trebuie să fie alături de cei dragi în perioada sărbătorilor.

Pentru a fi lângă apropiații ei, vedeta se va retrage din mediul online pentru perioada ce vine. Nu vrea să mai audă de aplicațiile de socializare, cât timp sunt sărbătorile. Pe lângă planurile de Crăciun, Ana Morodan a pregătit și câteva ținute speciale. S-a gândit la ce o să poarte în zilele ce urmează, niște „outfituri simpatice”, pline de perle și paiete, așa cum îi plac ei.

„Din păcate, nu mai am familie, dar am prieteni și mă am pe mine, bine. Așa că o să închid media socială cât mai mult în zilele alea. O să stau între ai mei, ca toată lumea. Și, normal, paiete, perle și outfituri simpatice, cât încape”, a mai spus aceasta.