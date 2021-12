Ana Porgras a ieșit din spital după ce a fost operată de urgență. Sportiva a povestit ce s-a întâmplat și cum se simte acum

Ana Porgras, fosta concurentă de la ”Survivor România” a trecut prin clipe grele. Gimnasta se afla în vacanța de Crăciun, în Sinaia, când a aflat că trebuie operată de urgență. Din fericire, astăzi, bruneta a fost externată și a povestit internauților prin ce clipe a trecut și cum se simte după operație.

Gimnasta a fost internată în spital chiar în prima zi a Crăciunului, 25 decembrie 2021. A plănuit să-și sărbătorească Crăciunul la munte, în stațiunea Sinaia, dar a ajuns de urgență la unitatea de primiri urgențe din Ploiești, iar medicii au băgat-o direct în sala de operație.

Ana Porgras: ”A trebuit să mă internez de urgență”

Din păcate, Ana Porgras nu a vrut să dea detalii despre operație, dar anunță pe toată lumea că este bine și le-a mulțumit cadrelor medicale de la maternitate pentru că au îngrijit-o cum trebuie.

”Am ieșit din spital direct pe petrecere. În sfârșit am ieșit! Deci am stat câteva zile în spital și acum să vă explic și de ce am stat pentru că toată lumea m-a întrebat ce am pățit. Din păcate, pe data de 25 a intervenit o problemă, a trebuit să mă internez de urgență, n-o să vă dau detalii despre intervenție în sine, dar mă rog. Eram și eu în vacanță la Sinaia, ca tot omul, și a trebuit să mă transfer de urgență la Ploiești.

Vreau să le mulțumesc doctorilor și asistentelor de la maternitatea din Ploiești, pentru că au fost tare draguțe cu mine și s-au comportat foarte frumos, au avut grijă de mine în momentul în care nu puteam să mă ridic din pat. Se vede că sunt mai bine, că zâmbesc, vorbesc”, a spus Ana Porgras într-un videoclip postat pe InstaStory.

