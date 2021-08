El este bărbatul căruia Ana Porgras îi trimitea mesaje! Faimoasa și noul iubit au avut o escapadă romantică

După terminarea competiției Survivor România, s-a terminat și relația dintre Zanni și Ana Porgras. Ruptura dintre cei doi a venit după ce câștigătorul Survivor România a văzut câteva mesaje nepotrivite în telefonul Faimoasei. Se pare că aceste mesaje erau chiar de la noul iubit al Anei Porgras.

Deși Ana Porgras a încercat să îl țină ascuns pe bărbatul care îi este acum alături, s-a dat totuși de gol. Recent, aceasta a plecat într-o mini vacanță la Brașov, iar cel care a însoțit-o se pare că este chiar noul iubit.

Ana Porgras a postat câteva imagini din escapada romantică, iar internauții au observat imediat un detaliu important. În unele din imaginile postate de Faimoasă se poate observa un bărbat. Acesta apare în camera de hotel, stând pe pat. Internauții au observat imediat prezența acestuia și au tras concluziile.

Ana Porgras a răbufnit după acuzațiile aduse de Zanni

După întoarcerea din Dominicană, Zanni a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul din cauza căruia el și Ana Porgras au rupt orice legătură. Astfel, după toate declarațiile făcute de artist, a venit și rândul Anei să vorbească. Faimoasa a transmis un mesaj destul de dur.

„Haideți să vorbim despre ce am făcut noi în viață, nu despre ce fac alții, să ne uităm în grădina noastră și abia apoi să aruncăm cu pietre! Poate mulți dintre voi susțineți că nu ați auzit niciodată de campionii României, dar oare de ce? Pentru că în țara aceasta, se promovează doar oameni care nu au făcut nimic notabil în viețile lor, au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat!

Cel mai important moment, în cariera unui sportiv, este momentul în care el urcă pe prima treaptă a podiumului și i se cântă imnul țării sale, în cazul meu al României.

Orice s-ar întâmpla, nu are cum nimeni, niciodată să îi răpească̆ acest merit! Vreau să vă spun doar atât, cu toate că în spatele meu, în perioada în care făceam gimnastică, au stat oameni care m-au antrenat (mentorii mei), mi-au ascultat frustrările, m-au susținut psihic (familia mea) în momentele în care simțeam că nu mai pot, atunci când urci pe un aparat şi îți începi execuția: ești SINGUR!

Singur reuşeşti, sau nu, să devii un campion, iar ajutorul celorlalți este inutil în acel moment! Țin să vă spun (pentru cei ce ați uitat) că principala mea calitate, pentru care am fost chemată la emisiunea Survivor, a fost aceea de a fi o fostă campioană mondială. “Survivor” a fost doar un proiect la care am acceptat să particip, nu am avut scopul de a mă promova în vreun fel, prin intermediul acestei emisiuni.”, a declarat Ana Porgras pe Instagram.

