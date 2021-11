Ana Porgras, prima imagine cu noul ei iubit. Mesajul siropos postat de fosta concurentă de la ”Survivor România”

Ana Porgras iubește din nou! Fosta concurentă de la ”Survivor România” a publicat prima imagine cu noul ei iubit.

Ana Porgras a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din cadrul emisiunii ”Survivor România”. Sportiva a fost, însă, mereu discretă referitor la viața ei persoanală. Pentru mult timp, toată lumea a crezut că între ea și Zanni ar fi fost vorba despre o poveste de dragoste.

Ambii, însă, au negat vehement că între cei doi s-ar fi înfiripat ceva. Au susținut că îi leagă doar o relație strânsă de prietenie. Invitată în podcastul Roxanei Nemeș, fosta sportivă a dat din casă și a dezvăluit că în momentul de față se află într-o relație. Ba chiar… Ana Porgras a publicat și prima imagine cu bărbatul care i-a făcut inima să tresare din nou. Nu a vrut, însă, să-i dezvăluie identitatea dar… a publicat un mesaj emoționant: ”Veșnic în inima mea”, a scris Ana în dreptul imaginii cu iubitul ei. (CITEȘTE ȘI: ANA PORGRAS, DESPĂRȚIRE CU SCÂNTEI! BRUNETA A VORBIT DESPRE RELAȚIA TOXICĂ DIN CARE A REUȘIT SĂ IASĂ: ”NU REUȘEAM SĂ MĂ DESPRIND”)

Zanni și Ana Porgras au ajuns la cuțite

Între Zanni și Ana Porgras a existat o chimie pe care toată lumea a observat-o. În marea finală, Zanni și Andrei au fost susținut de foștii lor colegi care au venit în Republica Dominicană pentru a le fi alături. Iar… Ana nu a lipsit! Zanni a fost extrem de entuziasmat atunci când a văzut-o pe fosta gimnastă, care i-a sărit în brațe, emoționată.

Dezvăluirile cu subînțeles nu au lipsit, iar toată lumea credea că, în sfârșit, cei doi își vor asuma relația. Lucrurile, însă, au luat o altă turnură, iar Zanni susținea că nu vrea să mai aibă de-a face cu fosta gimnastă după ce a citit un mesaj pe Whatsapp. (CITEȘTE ȘI: ZANNI ÎȘI DESCHIDE SUFLETUL! CE REGRETE ARE ȘI CARE ESTE CEL MAI MARE VIS AL SĂU)

”Pe WhatsApp, primul mesaj: „Iubi, te rog răspunde”. Îi scria romane, ăla se supăra. Ăla trăia o gelozie că ”Stai cu ăla”, o înjura ăla și ea îi zicea „Hai, mă iubi, că mai stau și eu puțin cu el de show, să mai apar și eu pe la televizor. Nu știi că lucrurile se fac de show?!”. Și când am citit asta, nu îmi venea să cred că este adevărat.

M-am uitat la ea, a văzut că sunt pe WhatsApp, mi-a luat telefonul, a înghițit în sec și se făcea că plouă. Și i-am zis „Mă, Ano, știi că mereu am fost în mintea mea, puteai să îmi spui, că nu te judecam”. Și m-am dus în baie să mă spăl pe față și când am ieșit, în două secunde a ieșit deja din cameră și nu am mai vorbit”, a spus Zanni.