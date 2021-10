Ana Porgras, despărțire cu scântei! Bruneta a vorbit despre relația toxică din care a reușit să iasă: ”Nu reușeam să mă desprind”

Ana Porgras a trecut printr-o depărțire cu scântei. A avut curajul și a spus pas unei relații care devenise toxică, însă regretele nu sunt făcute pentreu ea și așa cum a declarat, singurul regret pe care îl are este că nu a pus capăt relației mai devreme.

Ana Porgras a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre viața sentimentală care i-a dat bătăi de cap timp de mult timp. A secat-o de energie, dar i-a lipsit curajul de a pune punct unei relații toxice. Fosta concurentă de la ”Survivor România” a trecut printr-o despărțire dureroasă și a învățat să spune ”nu” atunci când nu-și mai găsește locul lângă bărbatul din viața ei:

”Am trecut printr-o relație toxică, din păcate a durat și foarte mult. Era săgetător. A fost toxică, îmi pare rău că a durat mai mult decât trebuia.

Nu mai eram fericită de o bună perioadă de timp, realizam asta, dar nu reușeam să mă desprind de acolo. Mă bucur că am trecut peste.

Eram ciudată, nu mai eram eu, nu mă mai simțeam eu. Eu pot spune că nu mă mai simțeam eu, nu mai eram fericită, tot ce se întâmpla în jurul meu era o nefericire, nimic nu mă mai făcea fericită, putea să îmi facă toate poftele. Asta pentru că trăiești niște momente din trecut, deși nu aș vrea să vorbesc mai mult despre asta.”, a declarat Ana Porgras, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Ana Porgras a ieșit dintr-o relație toxică după mult timp

Se spune că lupta cu propria persoană este cea mai dură. Ana Porgras a simțit pe propria piele cât de greu îi este să nu cedeze tentației de a lua contact cu fostului iubit. Fosta concorentă de la ”Survivor România” nu a mai privit în urmă nicio clipă, cât despre dor..ochii care nu se văd se uită:

„Am plecat de unde eram, m-am detașat, am blocat telefonul. E greu să ieși dintr-o relație toxică, pentru că e obișnuința care te ține acolo, lucrurile pe care le faci și de care nu poți să te desprinzi.

Când am conștientizat că nu e ok, mi-am făcut bagajele și am plecat și am spus că oricât de greu mi-ar fi, o să reușesc să fac treaba asta. Și am reușit. Pentru mine rețeta a fost să nu mai am niciun contact.

La început nu aveam puterea să îi spun „Nu”, dar ”ochii care nu se văd se uită”. De asta am hotărât să plec din situația în care eram și să sper că la un moment dat nu o să mai simt nevoia să răspund la telefon, chiar dacă mă căuta.”, a mai spus Ana Porgras.

Sursa foto: Arhiva CANCAN