S-a răzgândit! Ce răspuns a dat Ana Porgras când a fost întrebată dacă vrea să revină la Survivor România

În urmă cu câteva luni, Ana Porgras a declarat că și-ar dori să revină în Republica Dominicană, după ce a fost eliminată. Între timp, tânăra s-a răzgândit. Întrebată, recent, de fani dacă ar vrea să participe și în sezonul 3 la Survivor România, aceasta a răspuns direct că i-a ajuns un sezon.

Ana Porgras a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente care au participat la show-ul care se filmează în Republica Dominicană. În cele din urmă a fost eliminată, deși mulți o creditau cu șanse să ajungă în mare finală.

După ce a ajuns în România, Ana Porgras a mărturisit și-ar dori să revină la Survivor România, fiind extrem de dezamăgită că a fost eliminată din concurs.

“Eu aș fi vrut să mă reîntorc la Survivor. M-aș reîntoarce. A fost o experiență care mi-a schimbat viața. Am realizat cât de importantă e familia, că orice lucru mic după care noi fugim în viață de zi cu zi, nu are nicio importanță. Noi am trăit într-o jungla în care nu aveam nimic, nici măcar mâncare. Și am reușit să supraviețuim. Survivor a fost experiența vieții mele”, a spus fosta campioană mondială la gimnastică.

Între timp, însă, s-a răzgândit. Ana Porgras a fost luată la întrebări de fani, care doreau să afle dacă aceasta și-ar dori să participe și în sezon 3 al emisiunii. Răspunsul pe care l-a oferit i-a luat prin surprindere.

“Mi-a ajuns un sezon!”, a fost răspunsul ferm al Anei Porgras.

Ana Porgras, vacanță de lux în Zanzibar. A uitat de Survivor România

Altfel, Ana Porgras a decis să plece într-o vacanță de vis, în Zanzibar. “Plec cât se poate de departe de coronavirus. Eu fug de coronavirus și el după mine. Sper ca de data asta să stea departe și să nu îmi strice planurile. Chiar mă enervez dacă se apropie”, a mărturisit Ana Porgras pe o rețea socială.