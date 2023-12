Ana și Daniel sunt frate și soră, dar vor să se căsătorească: „Am vorbit cu un avocat și ne-a spus că nu ar fi atât de greu”

Se spune că în dragoste și război totul este permis. Ei bine, Ana și Daniel fac parte din categoria celor care au luat în serios această zicală. Cei doi tineri sunt frați numai după tată, însă asta nu i-a împiedicat să se îndrăgostească unul de celălalt și să își întemeieze o familie.

Ana povestește că a știut dintotdeauna că mai are un frate din partea paternă. Deși era mică atunci când a fost abandonată de tatăl ei, tânăra nu s-a lăsat până când nu și-a cunoscut fratele. Cel mai la îndemână a fost să-l caute pe Facebook, însă singurul detaliu personal pe care îl știa era că acesta locuia în Barcelona.

”Mama mi-a spus că tatăl meu ne-a abandonat pentru a întemeia o altă familie și că nu a mai vrut un ocpil. Întotdeauna am vrut să-l cunosc, mai ales dacă într-o zi l-aș fi întâlnit pe stradă sau undeva. Ne-am cunoscut la un pahar de vin și când am ieșit pe terasă m-a sărutat. Am rămas șocată. Ne-am îndepărtat și am început să râdem amândoi”, și-a amintit Ana într-un interviu acordat pentru Niusdiario.