Cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, fratele lui Dorian Popa. Diferența fizică dintre cei doi este incredibilă

Dorian Popa a ”tăiat-o” în Germania! Alături de Babs, iubita lui, artistul și-a vizitat fratele, Ciprian, care este de profesie medic. Vizita l-a prins fix de ziua lui, așa că a fost sărbătorit acolo și de cei doi nepoței, Sofia și Sebastian. Dorian nu a putut rata momentul, așa că s-a fotografiat cu micuții în brațe. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dorian Popa va petrece mai bine de o săptămână în Germania, alături de iubita lui, Babs. Artistul a plecat acolo chiar de ziua lui, când a împlinit 35 de ani. Fratele lui, de profesie medic, l-a primit cu brațele deschise, mai ales că ei se văd doar o dată pe an, atunci când artistul își face timp pentru o vacanță.

(CITEȘTE ȘI: MAMA LUI DORIAN POPA E HAIOASĂ RĂU! A SPUS TOT, IAR VLOGGERUL-ANTREPRENOR NU ARE NICIO ȘANSĂ: CÂND E OBLIGAT SĂ-I ALIMENTEZE CARDUL?)

Dorian Popa, întâmpinat de nepoței în Germania

Dorian Popa a fost întâmpinat și de noul membru al familiei fratelui său, Sebastian, nepoțelul de doar câteva luni. Iubitul lui Babs a fost cucerit de micuții Sofia și Sebastian și nu a ratat momentul de a se poza alături de ei.

”Având în vedere că fratele meu este doctor în Germania, iar programul lui este mult mai complicat decât al meu, plus că are și doi copilași, am decis că voi veni eu în Germania, o dată la un an, doi, așa cum îmi permite timpul.

Acum suntem la a doua vizită, pentru că s-a născut și cel de-al doile nepot al meu, Sebastian. Am venit s-o vedem și pe Sofia, dar să vadă și Ciprian, fratele meu, mașina mea cea nouă. Și să petrecem niște timp în familie”, a dezvăluit Dorian Popa, pentru CANCAN.RO.

Când va avea și Dorian Popa un moștenitor?

A fost mereu întrebat de prieteni când va deveni tată. Chiar și de mama lui (Vezi AICI imaginile). Dorian Popa are, însă, planurile făcute. Știe că se va întâmpla, dar, deocamdată, nu se grăbește.

”La un moment dat, se va întâmpla și asta. Consider că nu trebuie să mă grăbesc și o voi face atunci când mă voi simți pregătit. Uite, mă uitam zilele trecute la televizor, sunt un mare fan «Neatza cu Răzvan și Dani» și, implicit, al lui Răzvan și al lui Dani și, uite, Dani se mândrea cu frumoasa vârstă de 40 de ani, iar Dani are un copilaș, cred că de un an… Bun, Dani a făcut copilul la 39 de ani, eu mai am până atunci”, a spus Dorian Popa, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: RĂZBOIUL ”GREILOR”! DAN NEGRU I-A REFUZAT PROPUNEREA LUI DORIAN POPA! S-AU ÎNCINS DE LA JANTELE AUTO + PREȚUL PARIULUI)

Mai mult, vloggerul a dezvăluit că, pentru a deveni tată, trebuie să fie sigur de acest pas: ”Eu trebuie să fiu un milion la sută sigur de faptul că îmi doresc un copil. Să fiu pregătit înseamnă să simt de la Doamne-Doamne că ăsta e momentul”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.