De necrezut! Câți bani câștigă lunar Dorian Popa: ”Să moară dușmanii”

Nu mai este un secret faptul că Dorian Popa a ajuns în punctul în care își poate permite orice moft. Fie că este vorba de haine scumpe, telefoane, mașini sau case, vloggerul câștigă o mică avere, în fiecare lună.

Dorian Popa și-a îndeplinit visul și s-a văzut în mașina visurilor sale, un Lamborghini Huracan, iar acum are în plan o nouă achiziție, mai exact, un bolid de lux în valoare de aproximativ 600.000 de euro. În cadrul unui interviu, vloggerul a vorbit despre veniturile lunare, pe care le încasează din mediul online, și nu numai. Sumele sunt de domeniul fantasticului, însă munca și eforturile sunt pe măsură.

„Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună între 70.000 și 80.000 de mii de euro. Să moară dușmanii!”, a declarat Dorian Popa la Anten Stars.

Dorian Popa: ”Anul viitor sper să dau avansul”

Nici măcar o lună nu a trecut de când Dorian a scos din buzunar 300.000 de euro pentru mașina visurilor sale, un Lamborghini Huracan, că acum se gândește la următoarea ”bijuterie” pe care vrea să o cumpere. Este vorba despre un Rolls-Royce Phantom, mașină pentru care trebuie să dubleze cei 300.000 de euro, deoarece bolidul costă aproximativ 600.000 de euro.

„Rolls-Royce Phantom este următoarea mașină pe care o țintesc. Eu sper ca anul viitor să dau avansul, și probabil într-un an jumătate, doi, să și ajungă. Vreo 600.000 o să fie mașina”, a mai spus Dorian.

Pe lângă veniturile din mediul online, Dorian Popa face bani, pe bandă rulantă, și din imobiliare, acolo unde a investit sume fabuloase. Dezvoltatorul Hâtz Residence are un complex de vile în Domnești, acolo unde casele construite de vlogger se vând cu 200.000 de euro. Locuințele vin complet echipate, cu tot ceea ce ține de domeniul electrocasnic.

„Casele valorează 200.000 de euro la momentul actual, dar am spus și pe YouTube că în cazul în care euro continuă această cădere istorică, este posibil ca dorința mea să fie aceea ca ale mele imobile să rămână la suma de 1 milion de RON, valoarea a 200.000 de euro atunci când le-am calculat eu la preț business wise.

Ele sunt complet echipate, nu înseamnă porumbei și perle „a la dezvoltatorii clasici”. Nu! Sunt complet echipate în sensul că ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate. Am cei mai tari colaboratori în materie de mobilier și materiale de construcții, motiv pentru care, colaborarea mea fiind alături de ei și pe tip de promo, am reușit să obțin niște prețuri cu care nu am dorit să-mi maximizez profitul, ci să ofer clienților mei o calitate la un preț cât mai mic posibil. Eu zic că profitul poate să vină în timp, nu trebuie să fim lacomi”, a spus Dorian Popa în urmă cu ceva timp, pentru Spynews.