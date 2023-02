Cele 10 vedete care au refuzat să participe la Survivor România de la Pro Tv. Motivul pentru care Dorian Popa, Bianca Drăgușanu sau Alex Velea au spus „NU” provocării

Surivor România este unul dintre cele mai îndrăgite reality show-uri, iar programul a debutat în anul 2020 și a fost difuzat la Kanal D timp de două sezoane. Ulterior, în anul 2022, odată cu sezonul 3, emisiunea a fost preluată și difuzată de Pro Tv. De atunci, fanii și-au dorit să-și vadă vedetele preferate pe traseul din Dominicană, însă puțini știu că multe dintre ele au spus „NU” provocării.

Dorian Popa, Irina Rimes și Vlad Nartea au refuzat propunerea din partea Pro Tv

În 2022, respectiv pentru sezonul 2 al show-ului, Dorian Popa a fost contactat de cei de la Pro Tv, însă a refuzat propunerea, chiar dacă atunci s-ar fi pus problema să încaseze 15.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Dominicană.

Irina Rimes și Vlad Nartea au spus „NU” la rândul lor, iar potrivit informațiilor din presă aceștia ar fi refuzat propunerea pe motiv că nu era atât de tentantă din punct de vedere financiar.

Alex Velea și Antonia nu și-au putut da proiectele muzicale la o parte

Alex Velea și Antonia au fost ademeniți cu sume mari, însă niciunul nu a a fost dispus să-și lase baltă proiectele muzicale, în detrimentul luptei pentru supraviețuire în jungla din Republica Dominicană. În schimb, artistul a propus mereu băieți din echipa Golden Boy pentru show-uri de acest gen, însă nimeni nu a fost bifat pe listă, în afară de Zannidache.

Bianca Drăgușanu nu a putut renunța la cafeaua pe care o consumă zilnic

Chiar și Bianca Drăgușanu a fost contactată de Pro Tv pentru a face parte din îndrăgitul show. Cu toate acestea, vedeta a refuzat din start propunerea. Fanii erau la un pas să o vadă pe divă la Survivor, fără machiaj, haine extravagante sau look-uri fastuoase, însă a spus „NU” dintr-un singur motiv. Se pare că fosta asistentă Tv nu ar fi putut să renunțe la unul dintre alimentele pe care le consumă zilnic, respectiv cafeaua.

„Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța.

Tocmai acesta este motivul pentru care nu am acceptat să plec în emisiuni gen „Survivor” sau alte emisiuni de tip reality show în care nu puteam avea acces la cafea. Recunosc că poate a creat un fel de dependență, dar nu o consider așa, aș putea să renunț la ea dacă mi-aș pune asta în minte, dar o consider un aliment de bază”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spectacola.ro

Roxana Ionescu a refuzat să participe la Survivor din cauza unui accident suferit la schi

Roxana Ionescu a refuzat și ea la rândul ei propunerea din partea Pro Tv. „Mama Natură” nu a vrut să revină pe micile ecrane, deși a recunoscut că a primit mai multe oferte în ultima vreme. Chiar dacă s-a gândit la această oferită, ulterior a luat decizia de a nu participa. Ea a mărturisit că în urmă cu ceva timp a suferit un accident la genunchi, în timp ce se afla la schi în Austria. În acest sens, vedeta le-a dat un răspuns negativ celor de la Pro Tv.

„Da, este adevărat am avut o ofertă de la cei de la Survivor! Am cântărit cu atenție lucrurile și am ales însă să nu particip. Cu exact un an în urmă, în ianuarie 2021, am avut un accident la schi și genunchiul meu încă nu s-a refăcut complet. Iar emisiunea asta e genul de producție care îți solicită organismul până peste cap, ca să zic așa!”, a declarat Roxana Ionescu, potrivit Playtech.ro.

Mihai Trăistariu spune că nu se regăsește în astfel de competiții

Pe lista vedetelor care au refuzat să participe la „Survivor România” se află și Mihai Trăistariu. Cântărețul a mărturisit că a fost contactat atât de Pro Tv, cât și de Antena 1 pentru a participa la „Asia Express” și „Survivor România”. Cu toate acestea, el a refuzat ambele propuneri, pe motiv că și-a dat seama că nu este făcut pentru astfel de experiențe, după ce a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

„Eu am mai refuzat formate asemănătoare pentru că mi-am dat seama că nu prea sunt făcut pentru efort fizic. Am fugit de ele, am ales alte formate cu cântat, dar cu probe mi se pare greu. La amândouă m-au sunat (n.r. Survivor și Asia Express) și am zis că nu mai vreau. Indiferent de sumă, mi se pare greu și am zis că nu”, a declarat el într-un interviu.

Elena Gheorghe și Anca Serea nu pot sta mult timp departe de familiile lor

Chiar dacă mulți și-ar fi dorit să o vadă concurând la Survivor România, Elena Gheorghe a refuzat propunerea făcută de cei de la Pro Tv și a justificat și decizia ei. Artista a spus că nu poate sta atâta timp departe de casă și preferă să-și petreacă timpul cu copiii.

„Am primit multe invitații pentru Survivor, dar nu mă văd acolo, pentru că aș lipsi foarte mult de acasă, nu aș putea sta cu copiii. Ca idee, ar fi o experiență, dar deocamdată am zis nu”, a mărturisit Elena Gheorghe, potrivit informațiilor din presă.

Anca Serea a fost ofertată să participe atât la Survivor România, cât și la Asia Express, însă a refuzat de fiecare dată. Soția lui Adi Sînă a explicat că i-ar fi imposibil să semneze un astfel de contract, căci familia ei este numeroasă și trebuie să le fie alături.