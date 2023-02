Drama unui cunoscut artist de muzică populară! Înfiat la șase luni a rămas orfan, după ce părinții adoptivi au murit

Ștefan Alexandru Negru nu a avut un destin prea fericit, căci de-a lungul vieții a trecut prin mari drame. S-ar putea spune, mai degrabă că viața lui ar putea fi o lecție de viață pentru mulți! Artistul a fost înfiat pe când avea doar 6 luni, iar părinții adoptivi au decedat la câțiva ani distanță.

Ștefan Alexandru Negru a fost înfiat la 6 luni, iar părinții adoptivi au decedat ulterior

Cântărețul și-a pierdut tatăl la vârsta de 12 ani, iar ulterior a rămas și fără mamă, la 18 ani. Cei care au încercat din răsputeri să-i aline suferințele și singurii pe care îi considera părinți l-au lăsat din nou singur. Mai mult, rudele i-au devenit dușmani, dar în ciuda greutăților, Ștefan nu a renunțat la cel mai mare vis al său, respectiv muzica. Acum are 21 de ani și și-a prezentat povestea vieții sale, care a început într-un orfelinat.

„Am fost înfiat la șase luni, de către părinții mei. Eu m-am trezit în sânul acestei familii și ea va rămâne tot timpul familia mea. Se spune despre oamenii care au puterea de a înfia un copil că sunt oameni care și-au asigurat deja locul în rai.

Am aflat că sunt înfiat pe la 7 ani, mi-au spus părinții, am înțeles situația, am fost ok. Nicolae Iorga avea o vorba pătrunzătoare: copiii nu datorează părinților nașterea, doar creșterea! Darul vieții este de la Dumnezeu, așa cum l-am primit și eu. Iar eu le datorez părinților mei totul!”, a povestit Ștefan Alexandru Negru pentru Starpopular.ro

Nu a vrut niciodată să-și caute părinții naturali

Artistul susține că nu a fost frământat de întrebări legate de abandonul mamei sale naturale și nici nu a simțit vreo secundă să-i judece pe cei care l-au adus pe lume. Băiatul nu i-a căutat niciodată și nici nu își dorește să ia legătura cu ei.

„Până la șase luni am fost la o casă de copii, unde se lasă copiii care nu sunt doriți, sau unde îi lasă părinții pentru că nu au posibilitatea să-i crească.

Eu nu știu ce a fost în sufletul femeii respective. Viața mea începe de la șase luni, cu familia Negru. Când venim pe lume, Dumnezeu ne trasează un drum. Ăsta a fost drumul meu, să am norocul, binecuvântarea, să mă trezesc în sânul unei familii care m-a înconjurat cu toată dragostea.

Am fost un copil extraordinar de dorit, părinții mei și-au văzut împlinirile prin mine. Eu am fost respirația părinților mei. Părinții mei au fost îngeri, niște oameni extraordinari! Oricine ar veni acum să-mi spună ce a fost, nu există… eu știu ce am trăit alături de părinții mei”, a mai spus tânărul pentru sursa citată.

Mama sa adoptivă a fost diagnosticată cu cancer

După moartea tatălui său, lucrurile au început să se schimbe. Ștefan a devenit stâlpul casei și ajutorul mamei sale care ulterior a fost diagnosticată cu cancer. Aceasta s-a stins din viață după ani de tratamente și chinuri.

”Sfârșitul ei a venit într-un moment în care aș fi avut nevoie de sprijin mai mult că niciodată. Pe de altă parte, mă gândesc că ea își încheiase cumva misiunea, eu eram deja major, pe picioarele mele, muzical mă afirmam, m-a văzut intrat la facultatea la care amândoi ne doream să fiu, cumva m-a lăsat stăpân, pe picioarele mele.

Procesul meu de maturizare a început încă de când a murit tata, devenisem un mic stâlp pentru mama mea. De la 12 ani încercam să-mi procur singur bănuții. Am intrat în Sfânta Biserică, părintele m-a luat pe lângă el devenind un ajutor, diacon.

Băteam toaca, clopotele, puneam anafură în punguțe, eram tot timpul în preajma preotului la toate liturghiile. De la 9 până la 18 ani am crescut în Biserică, anii ăștia au fost o veritabilă școală, m-am format cu credință în Dumnezeu.

Dacă n-ar fi fost perioada asta, nu știu dacă aș fi putut să trec peste toate greutățile. Întotdeauna mi-a fost alături Dumnezeu. La moartea mamei, părintele a spus niște cuvinte foarte frumoase: de astăzi, Ștefan îl are pe Hristos de tată și biserica de mamă. Cam așa a fost la mine”, a mai mărturisit Ștefan Alexandru Negru pentru sursa amintită anterior.

Ștefan și-a îndeplinit visul legat de muzică

În ciuda tuturor greutăților prin care a trecut, Ștefan Alexandru a absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicală, la Universitatea Națională de Muzică din București. Acum, băiatul este în anul 1 la master și a câștigat o mulțime de trofee la festivaluri muzicale. Parcursul lui profesional deja îl încadrează în categoria artiștilor care fac cinste țării noastre, iar tânărul este tare mândru că și-a îndeplinit visul.