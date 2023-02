O cântăreață de muzică populară trăiește o adevărată dramă! A rămas fără gust și miros de aproape un an: „Eu nu mă mai pot bucura de o..”.

Pandemia de coronavirus a lăsat mari semne în viața oamenilor. Dacă unii și-au revenit după ce au contractat virusul, alții încă luptă să se vindece. Acesta este și cazul unei cunoscute cântărețe de muzică populară. După ce a fost diagnosticată cu COVID de două ori de la începutul pandemiei și până în prezent, boala a lăsat-o cu câteva sechele.

Ornela Pasăre, infectată de 2 ori cu COVID-19

Este vorba despre Ornela Pasăre, o îndrăgită interpretă de muzică folclorică care a vorbit în cadrul unui interviu despre cum i s-a schimbat viața după ce a fost infectată cu COVID, dar și prin ce momente cumplite a fost nevoită să treacă.

Ornela Pasăre a dezvăluit că de mai bine de un an nu a mai avut deloc gust și miros și că abia a reușit să diferențieze vag gustul dulce, de cel amar. Deși a urmat o mulțime de tratamente, pentru ea mirosul nu mai există, iar situația a devenit de-a dreptul groaznică.

„De un an și ceva, nu mai am nici gust, nici miros. De vreo lună, cam așa, am început să simt cât de cât dulce, amar, dar foarte vag. Am făcut și niște tratamente, acum să vedem.

Eu nu mă mai pot bucura de o floare, de niciun miros, de nicio mâncare. Mănânc, dar nu simt absolut nimic.

La mine a trecut atâta timp, când trece un an și ceva și nu îți revine gustul și mirosul, îți pui deja un semn de întrebare. Este groaznic, eu când o să am din nou gust și miros, o să mi se pară un lux”, a declarat Ornela Pasăre, la Antena Stars, la sfârșitul anului trecut.

Ornela Pasăre nu se va vindeca curând

Artista mărturisea că le-a cerut ajutorul medicilor pentru a afla exact ce se întâmplă, însă răspunsul lor nu a fost deloc favorabil. Cântăreței i s-a spus că va avea ceva timp de așteptat până când viața ei își va reveni la normal.

De asemenea, medicii i-au mai spus că sunt pacienți cărora gustul și mirosul le-a revenit după 2 ani de la infectarea cu COVID și sunt șanse mari ca interpreta să mai aștepte un an de zile.

Pe de altă parte, Ornela Pasăre nu și-a pierdut speranța că toate lucrurile vor intra pe făgașul normal cât mai repede și că va da uitării toate aceste momente grele. Artista s-a dovedit a fi o femeie puternică, mai ales că, în urmă cu ceva timp a suferit și un accident rutier, peste care a reușit să treacă cu bine.