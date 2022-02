Ornela Pasăre a făcut anunțul, la doar câteva luni de la căsătorie: ”Am sărbătorit în avans”

Ornela Pasăre este foarte discretă atunci când vine vorba despre povestea de iubire pe care o trăiește cu soțul ei. La doar câteva luni de la căsătorie, aritista a publicat prima fotografie cu bărbatul care i-a cucerit inima. Iată ce anunț a făcut pe rețelele de socializare!

Ornela Pasăre a făcut anunțul, la doar câteva luni de la căsătorie

Ornela Pasăre și-a dorit o nunta ca în povești alături de bărbatul pe care îl iubește și așa a fost, însă totul a decurs conform planului: în mare secret. Acum, la câteva luni de la căsătorie, artista s-a decis să se afișeze în brațele soțului. Cei doi au sărbători Valentine`s Day, în avan, la malul mării:

”Noi am sărbătorit Ziua Îndrăgostiților în avans. Doar ce am ajuns de la mare, noi sărbătorim în fiecare zi, nu așteptăm o zi specială, suntem îndrăgostiți în fiecare zi și așa sper să rămânem pentru totdeauna. Nu m-am putut abține și am zis că trebuie să fac neaparat publică această poză cu noi doi.

O să-l cunoașteți, îl cheamă Marius, are un nume foarte frumos. Sunt foarte îndrăgostită, radiez de fericire, sunt toată un zâmbet. M-a cucerit prin felul lui de a fi, mi-a plăcut totul la el, în primul rând că este un om de cuvânt, un om credincios și eu pun foarte mult accent pe lucrurile acestea”, a mărturisit Ornela Pasăre, în cadrul emisiunii Star Magazin.

Ornela Pasăre se declară îndrăgostită până peste cap de soțul ei, iar de data asta se pare că nu s-a mai putut abține și a publicat prima fotografie alături de Marius. În dreptul imaginii, artista a scris un mesaj emoționant:

”Soțiorul meu, drag…..mi-a zis că mă #adoră și că eu? sunt #Universul lui …..❤?…..o poză cât o mie de cuvinte!!!

#Iubirea mișcă #Soarele și celelalte stele!!! #Iubirea este cea mai puternică fortză din #Univers!!!

Unde este #iubire acolo este și Bunul Dumnezeu!!!

Mulțumim Doamne!!! ???

#Iubire maximă , suflete frumoase!!!

NOI SĂRBĂTORIM #IUBIREA ÎN FIECARE ZI , NU DOAR DE VALENTINE’ S DAY SAU DOAR DE DRAGOBETE……PENTRU NOI, ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR ESTE ÎN FIECARE ZI!!! ”, a scris artista pe Instagram.

Sursa foto: Instagram.ro