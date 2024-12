Anamaria German iubește din nou, la 2 ani de la divorț! Fosta concurentă de la X Factor, dezvăluiri despre bărbatul care a cucerit-o: „Am început ca amici”

Anamaria German și-a refăcut viața, după doi ani de la divorț. Blondina are un nou iubit alături de care și-a găsit fericirea, după greutățile la care viața a supus-o. Iată ce a declarat despre noua ei relație!

Anamaria German a trecut prin multe cumpene, dar a reușit mereu să iasă cu bine din ele și să le facă față. În prezent, poate spune că se bucură de succes pe toate planurile. Atât viața profesională, cât și cea sentimentală au atins cotele maxime, iar artista pare mai fericită ca niciodată.

Deși are o viață care pare a fi desprinsă din filme, Anamaria German nu s-a lăsat învinsă de greutățile mari prin care a trecut. După ce a fost implicată într-un accident care a lăsat-o imobilizată într-un scaun cu rotile și două divorțuri dureroase, artista și-a găsit liniștea alături de noul său partener de viață.

CITEȘTE ȘI: Divorț-șoc în showbiz! Anamaria German, fosta concurentă de la X Factor, se desparte de soț după 4 ani de căsnicie

„Îl cunosc de aproximativ 13, 14 ani, din vedere, însă nu am vorbit niciodată până acum…Am început ca amici, în urmă cu un an și câteva luni, iar apoi am avut o relație la distanță, până în această toamnă când ne-am mutat împreună. El a fost plecat din țară, dar acest lucru nu ne-a despărțit, din contră. Ne-am întâlnit la maturitate, după ce amândoi am avut diverse experiente, iar azi știm exact ce ne dorim și ce nu ne dorim.

Nu e ușor să ții o relație după ce fiecare vine cu un pachet de trăiri în spate, însă maturitatea te învață cum să gestionezi mai bine unele lucruri și asa chiar poți clădi ceva frumos.”, a spus Anamaria German pentru Viva.ro.