Anamaria Prodan a dezvăluit secretul siluetei sale! Ce are sexy impresara în frigider

Anamaria Prodan a reușit să slăbească, iar acum are o siluetă de invidiat. Sexy impresara a dezvăluit faptul că alimentația bio, ca pe vreme bunicilor a ajutat-o extrem de mult pentru a ajunge la rezultatul mult dorit. Fructele, legumele, brânzeturile și carnea bio pe care o cumpără de ani buni de la aceeași furnizori din piață nu îi lipsesc niciodată din frigider.

„Eu iau alimente de la oamenii mei din piață. Întotdeauna. Am eu oameni de ani și ani de zile și chiar dacă schimbă piața, mă duc după ei. Așa sunt eu, loială. Mă duc oriunde, pentru că ei au grijă întotdeauna să-mi dea ce e mai bun. Dacă pepenele pe care l-am luat – dau un exemplu -, nu este bun și îi sun să le spun că nu a fost bun, îmi trimit altul imediat”, a declarat Anamaria pentru libertatea.ro

Anamaria Prodan este o răsfățată, după cum a declarat chiar ea. Vedeta recunoaște că este primită așa cum se cuvine oriunde merge și leagă prietenii cu oamenii peste tot.

„Întotdeauna, oriunde mă duc, primesc câte ceva. Sunt atât de fericită, orice aș primi! Eu sunt o «primitoare». Oamenii încearcă să-mi facă o bucurie. Ei știu că mie îmi place să mănânc, îmi plac animalele, am fermă și atunci, fiecare vrea să-mi dea câte ceva. Eu le spun că dacă îmi dau ceva bun, dulce, că acolo e problema mare la mine, atunci împart cu toată lumea”, a mai spus ea.

„La creme nu sunt așa atentă”

Chiar dacă multe dintre femeile care o admiră pe Anamaria Prodan nu ar fi crezut acest lucru, iată că atunci când vine vorba de cosmetice, impesara nu este chiar atât de strictă.

„La creme nu sunt așa atentă. Nu am răbdare și nu am timp. Uite, de exemplu, m-am machiat azi. Știu că e o nebunie, dar trei zile n-o să-mi demachiez ochii. Las machiajul așa. Când mă aud, oamenii mă întreabă dacă nu dorm și le răspund că dorm, dar cu fața în sus, nu ating nimic. Uit să mă dau cu cremă, nu-mi place, nu am răbdare. Lumea crede că arăt așa pentru că-mi iau iau niște creme îngrozitor de scumpe. Nu-mi iau. E chestie de genă”.