Anamaria Prodan, decisă să plece definitiv din România. Cu cine pleacă impresara

Nu mai e nicio urmă de îndoială în ceea ce priveşte divorţul dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Astfel, impresara a luat o decizie importantă, mai exact îşi doreşte să părăsească definitiv România din cauza scandalurilor în care numele său a fost implicat în ultima vreme.

Laurenţiu Reghecampf a luat prin surprindere o ţară întreagă în momentul în care a anunţat despărţirea de mama fiului său. Deşi Anamaria Prodan a recunoscut faptul că a încercat să îşi repare căsnicia, antrenorul este decis să meargă înainte cu divorţul şi cu noua sa viaţă.

Astfel, impresara a fost nevoită să ia o decizie în ceea ce priveşte viaţa sa, dar şi a copiilor ei. Se pare că, fiul cel mic al antrenorului suferă extrem de mult din cauza despărţirii părinţilor săi, motiv pentru care blondina vrea să se mute din România.

„În 8 luni, tatăl lui a trecut și l-a văzut 10 minute! Copilului îi este dor de el… era idolul lui! Bebeto suferă și cea mai importantă misiune pentru mine este să-l protejez pe el. Bebeto e un băiețel sensibil, duce greu povara suferinței. Mereu își sună tatăl… Nu doresc nimănui, credeți-mă, să treacă prin ce trecem noi!”, a dezvăluit Anamaria Prodan în urmă cu câteva săptămâni.

Ce relaţie are Laurenţiu Reghecampf cu băieţii săi

În ciuda faptului că are o altă relație, Laurențiu Reghecampf rămâne alături de copiii lui și îi susține cu fiecare ocazie. În plus, atunci când are ocazia, adoră să petreacă timp în compania lor. În weekend, antrenorul s-a întâlnit cu băieții săi, Luca și Laurențiu Reghecampf Junior, cunoscut drept Bebeto.

CITEŞTE ŞI: LUCA, FIUL LUI LAURENȚIU REGHECAMPF, DECLARAŢII NEAŞTEPTATE! CE LEGĂTURĂ ARE TÂNĂRUL CU ACTUALA IUBITĂ A TATĂLUI SĂU

De Halloween, tehnicianul lui CS U Craiova s-a fotografiat alături de cei doi fii și a urcat imaginea pe o rețea socială. Toți par mai fericiți ca niciodată, semn clar că divorțul de Anamaria Prodan nu i-a afectat relația lui Laurențiu Reghecampf cu băiatul cel mic, Bebeto.

“Happy Halloween!”, a scris Laurențiu Reghecampf în descrierea pozei publicate pe Instagram, unde apar atât fiul său Luca, din prima căsătorie, cea cu Mariana Pfeiffer, cât și Bebeto, fiul Anamariei Prodan.

Sursă foto: Instagram