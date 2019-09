Anamaria Prodan, dezvăluiri după incidentul cu Dan Alexa: “Bărbaților le-a fost frică întotdeauna de mine”

Anamaria Prodan este o femeie puternică și una dintre cele mai controversate vedete din România. Imaginile uluitoare în care Anamaria Prodan l-a pocnit pe Dan Alexa, la scurt timp după finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botoșani, au șocat întreaga țară și au devenit virale pe Internet.

În urma acestui incident, impresara a fost întrebată de Viva.ro dacă bărbații dau semne că se tem mai mult de ea acum, a răspuns zâmbind: “Bărbaților le-a fost frică întotdeauna de mine. Și o să le fie în continuare…”.

Anamaria Prodan a povestit faptul că relația cu soțul ei nu a fost niciodată afectată de bărfele care circulă în presă, ba mai muult decât atât Laurențiu Reghecampf îi face în fiecare zi câteva o surpriză.

„Eu primesc cadouri în fiecare zi, dacă mă crezi. Eu primesc flori, comandă, acasă, poate săptămânal. Laur este un romantic incurabil. Este un tip pe care nu l-am auzit bârfind pe cineva, nu l-am auzit să comenteze de viața cuiva, nu are răutăți, nu-l interesează nimic. La noi, motto-ul vieții este: „Câinii latră, ursul trece”. Atât. Ce vorbește lumea, ce nu vorbește, nu e treaba noastră. Nu trăim pentru lume, trăim pentru noi. Așa mi-am învățat copiii”, a declarat Anamaria Prodan.

“Pe mine 90 la sută din țară mă urăște!“

În cadrul unui interviu, Anamaria Prodan a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre relație pe care o are cu Dan Alexa, ocazie cu care a precizat că nu a avut legătură amoroasă cu antrenorul Astrei.

Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că Dan a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Alexa, cu Burcă sau cu Dani Coman. Cum divorța unul apăream eu și ei pe lângă mine. Sunt eu femeia fatală, dar nici chiar așa. Să se îndrăgostească toți de mine ca să-și lase familia”, a spus Anamaria Prodan.