Anamaria Prodan, fotografiată dezbrăcată la balcon. Imagini incendiare, făcute publice

Sexy impresara arată fabulos la 46 de ani, după ce a urmat o dietă care a făcut-o să piardă 15 kilograme. Pentru că rezultatul este spectaculos, Anamaria Prodan a început să pozeze din ce în ce mai provocator.

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider„, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.

Mândră de noua ei siluetă, sexy impresara s-a lăsat pozată într-un minuscul costum de baie care a lăsat să se vadă cât de bine arată acum. Evident, poza a adunat zeci de mii de aprecieri pe contul ei de Instagram, acolo unde a fost publicată.