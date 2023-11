Anamaria Prodan are un nou iubit! L-a uitat deja pe Flavius Nedelea: „A știut să se poarte frumos”

Se poate spune că Anamaria Prodan (50 de ani) este una dintre cele mai mediatizate apariții publice din ultimii ani. După ce a divorțat de Laurențiu Reghecampf (47 de ani), impresara s-a iubit cu Flavius Nedelea (43 de ani), însă nu pentru mult timp. Recent, afacerista ar fi dat de înțeles că în viața sa există un nou partener.

Invitată în podcastul ”Tare de tot”, Anamaria Prodan a rămas la fel de discretă atunci când a venit vorba despre bărbații din viața sa. De când a divorțat de Laurențiu Reghecampf, impresara s-a afișat la brațul unui singur bărbat: milionarul Flavius Nedelea. Cei doi au avut o relație de iubire de scurtă durată, despărțirea având loc în mare discreție.

Deși au fost împreună o perioadă scurtă de timp, de doar câteva luni, Anamaria Prodan a avut numai de câștigat. Chiar dacă au căzut de comun acord să nu mai formeze un cuplu, în cele din urmă, cei doi au rămas prieteni, așa cum a declarat afaceristul.

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa.

După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a spus Flavius Nedea, în cadrul unei intervenții televizate.