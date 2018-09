Anamaria Prodan, mândră de noua ei achiziție: ”Dacă se sparge, vă sparg!”

Anamaria Prodan este extrem de mândră de noua ei achiziție! Obiectul de mare valoare a fost comandat tocmai din Israel, iar sexy-impresara a scos bani grei din buzunar pentru el. (CÂT CÂȘTIGI DACĂ FACI VIDEOCHAT)

Anamaria Prodan adoră lucrurile de calitate, iar atunci când vrea ceva scoate mici averi din buzunare pentru a obține obiectul dorit. Așa se face că ultima ei doleanță a fost să aibă în casă un candelabru. Și nu orice fel de candelabru ci unul comandat tocmai din Israel.

„L-am comandat din Israel. Dar am eu ceva unic? Numai magazinele, patroana și eu. Mult a costat, dar oricum nu am dat toți banii pentru că sunt și imagine. Și ce, să mă dau mare aiurea? Discount de discount, dar tot am plătit”, a afirmat Anamaria Prodan la o emisiune de la postul de televiziune Pro TV.

Anamaria Prodan își satisface toate poftele

Anamaria Prodan este o femeie de succes și nu se uită la bani atunci când vine vorba de a-și satisface toate poftele. Modelul este realizat manual din cristale Swarovski și metale rare și poate fi cumpărat doar la comandă. Modelul creat pentru Anamaria Prodan costa 9.500 de dolari, fiind cel mai scump candelabru din ofertă.

„Dacă se sparge, vă sparg!", le-a atras atenția impresara celor care au ajutat-o să coboare candelabrul din portbagajul mașinii.