Anamaria Prodan, primele reacții după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus actele de divorț. „Nu am știut care este adevărul…”

Presupusul divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare să se concretizeze acum. Bărbatul a anunțat că a depus actele de divorț, iar încă soția acestuia a făcut la rândul ei primele declarații despre subiect.

De luni de zile se vorbește despre despărțirea dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, dacă până acum impresara a negat totul și a susținut că relația ei merge cât se poate de bine, iată că a venit momentul să admită că lucrurile nu sunt tocmai roz. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Anamaria Prodan a vorbit despre lucrurile ce se întâmplă în familia ei.

Impresara a declarat că a văzut și ea ce a spus soțul ei și a admis că până acum și-a apărat căsnicia fără să știe adevărul. Aceasta a declarat că în ciuda celor întâmpla nu își va vorbi de rău soțul și că va încerca să lămurească toate lucrurile.

„El este tatăl copilului meu, niciodată nu am să vorbesc urât de tatăl copilului meu, e ca și cum aș vorbi urât de mine și de copiii mei. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli, nu am fost foarte atentă.

Am văzut și noi aseară declarația din ziar a soțului. Ne-a citit-o un prieten drag în direct așa, fiindcă atunci apăruse, de câteva secunde. Sinceră să fiu niciodată nu am știut care este adevărul, nici în momentul de față. Nu știm adevărul. Toată familia este puțin bulversată pentru că nimeni nu știe care este adevărul, care este minciuna, dar o să le descurc încet încet. Încă mai am niște oameni foarte adevărați care țin la mine și știu în 17 ani cam cât am luptat”, a declarat Anamaria Prodan, pentru un post de televiziune.

Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf a declarat că a depus actele de divorț și că în viața lui urmează o perioadă destul de dificilă.

„Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf.

