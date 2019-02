Anamaria Prodan și-a cumpărat telefon de 10.000 de EURO. Cum arată

Anamaria Prodan este foarte implicată în munca ei, iar rezultatele sunt pe măsură, astfel că vedeta își permite și se răsfață cu lucruri costisitoare. Ca orice femeie, impresara iubește piesele vestimentare, dar și accesoriile, ultimele ei achiziții valorând o avere.

Soția lui Laurențiu Reghecampf și-a cumpărat o geantă verde, care costă cât un apartament cu două camere în Capitală, mai exact 80.000 de euro, dar și un telefon mobil pe care a dat nu mai puțin de 10.000 de euro, cu o husă din piele de crocodil și aur alb, lucrat pe comandă, în fabrică.

”Nu mai cumpăr nimic de acum!”

De-a lungul timpului, Anamaria Prodan a scos bani grei din buzunare pentru a-și satisface toate poftele, dar și pentru a investi în diverse locuințe. Anamaria Prodan s-a asigurat că nu le lipsește absolut nimic copiilor ei, iar de acum înainte vrea să călătorească și să-și trăiască viața din plin.

Acum stau în Dubai. Stăm ca nebunii. Din casa mea cobor la mall. Mamă, ce îmi place! Nimic mai frumos! Reghe antrenează acum în Dubai. Mai am un transfer, îl închei repede şi fug! (…) Mă distrează (n.r. stirile despre divort). Nu are instagram, nu are facebook, nu are nimic. Când mă vede că butonez se enervează foarte tare. Are două antrenamente pe zi, vine mort acasă. Eu pun poze. Arabii numai noaptea fac transferuri sau business. Ziua dorm.

Mie îmi place luxul, niciodată nu m-am ascuns. Numai în America închiriez casele. Am multe. Este cel mai sigur business. Nu mai cumpăr nimic de acum, mă distrez! Aşa suntem noi românii, strângem aşa în disperare. Am strâns cât să trăiască ei liniştiţi. Acum vreau să călătoresc iar. Înainte să fac copiii călătoream. Eu am o viaţă frumoasă!”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune TV.