Anamaria Prodan vrea să dea lovitura în plin proces de divorț. Ce afacere și-a deschis impresara în România

Anamaria Prodan vrea să dea lovitura în plin proces de divorț. Impresara nu stă pe gânduri atunci când se ivește o oportunitate de afacere, iar recent și-a deschis un magazin de băuturi fine.

A investit în imobiliare și cryptomonede, iar acum Anamaria Prodan vrea să dea din nou lovitura! Impresara și-a lansat un nou bussiness în România. Mai exact, fiica regretatei Ionela Prodan și-a deschis un magazin de băuturi fine în Capitală. Nu singură, ci împreună cu un asociat.

Este vorba despre Adrian Ghila care nu exclude ideea de a investi și în fotbal, în viitorul apropiat. Clientela este una foarte selectă și asta pentru că… prețurile nu sunt pentru muritorii de rând. De exemplu, pentru o sticlă de whiskey… clienții trebuie să bage mâna adânc în buzunar. Băutura rafinată costă cel puțin 150.000 de dolari!

”Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceauşescu, la 17-18 ani.. Tot business-ul, începuturile mele au fost în America. Acolo am învăţat să fac mici afaceri, dar singură. Am zis că nu lucrez pentru nimeni.

Tatăl meu mi-a zis de mică: dacă sunt deşteaptă, alţii trebuie să mă urmeze pe mine. Am început cu un business funny. Am cumpărat maşinuţe din alea de băgai 20 de cenţi şi cădeau bomboane”, povestea Anamaria Prodan.

Ce se va întâmpla cu averea cuplului Reghecampf – Prodan?!

Sexy-impresara este considerată una dintre cele mai bogate femei din România. La un moment dat, cuplul Reghecampf – Prodan a fost plasat printre primii 100 cei mai bogați oameni din țară, discutându-se despre multe milioane de euro.

Potrivit impresarei, averea sa este estimată între 50 și 100 de milioane de euro. Anamaria Prodan susține că tot ce are este moștenit de la mama ei. Într-o declarație de avere, Ionela Prodan spunea că are 6 case, din care 4 erau în București și Ilfov. Cântăreața obișnuia să-i cedeze fiicei sale din proprietăți încă din timpul vieții.

Singura excepție o reprezintă casa din Las Vegas, pe care Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au achiziționat-o în urmă cu 6 ani. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o și care este trecută tot pe numele Anamariei.

”Laurențiu nu va lua jumătate din avere, cum s-a speculat. Și așa trebuie să le lase copiilor lui. Nu avem nimic împreună. Am trăit de acei bani câștigați împreună(…) Totul este moștenit de la mama. Ca să terminăm asta, pentru că sunt multe femei care roiesc în jurul lui și care se gândesc acum cu câți bani se va alege el.

Nimic! Laurențiu Reghecampf are salariul lui. Nu i-am luat banii lui Reghe! A avut și el contracte prin Golf, dar să nu exagerăm cu salarii de 7 milioane de dolari, că nu suntem nebuni. Repet, toată averea mea este moștenită de la mama. Laurențiu Reghecampf pleacă cu salariul de la Universitatea Craiova, cu bonurile de masă și cu o casă din America”, a povestit Anamaria Prodan în emisiunea lui Cătălin Măruță.