Noi detalii despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Fina cuplului: „Am tot crezut într-o schimbare…”

După numeroase zvonuri și presupoziții, lucrurile au devenit clare și divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este iminent. Fina cuplului a vorbit despre acest subiect și se pare că problemele din relația celor doi au început în urmă cu ceva timp, însă toată lumea spera că lucrurile se vor remedia.

Nu mai există nici urmă de îndoială că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la capătul poveștii lor de iubire. Cei doi o vor lua în curând pe drumuri separate, deși nimeni nu se așteptat la acest deznodământ. Fina cuplului, Ramona Lăzuran, a făcut câteva declarații despre subiect.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Ramona Lăzuran a vorbit despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Aceasta a mărturisit că problemele în cuplu au apărut în urmă cu ceva timp, însă a crezut totul se va rezolva, iar cei doi vor reuși să își salveze căsnicia.

„Eu am fost printre primele persoane șocate de această veste și acum refuz să cred. Am tot crezut într-o schimbare și într-o revenire. Este dureros ce se întâmplă, sunt femeie și știu ce am simțit. Ei sunt la un alt nivel și vorbim despre altceva, vorbim despre lucruri mult mai mari”, a declarat Ramona Lăzuran, la Antena Stars.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, în pragul divorțului

Divorțul anului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf începe să se concretizeze. Antrenorul a depus actele de divorț, iar Anamaria Prodan a confirmat și ea despărțirea.

Cei doi urmează să împartă o avere considerabilă, iar pe lângă asta se pare că Laurențiu Reghecampf i-a cerut Anamariei Prodan să renunțe și la numele lui.

„Mi-a cerut să renunț la numele lui de familie. Sincer, nu mă deranjează, însă nu mă așteptam. Am acceptat, căci pe mine lumea mă știe de Prodan, nu de Reghecampf. Eu sunt bine cu numele meu, mă mândresc”, a mai declarat Anamaria Prodan.

