Interlopul Anaser Duduianu l-a luat la țintă pe Dan Capatos, acuzându-l că a spus în emisiunea lui, Xtra-Nighnt Show, de pe Antena Stars, lucruri neadevărate despre el și alți membri ai clanului Duduianu. Este vorba despre ”jefuirea” sistematică a unor maneliști celebri, Tzancă Uraganul și Florin Salam.

Duduianu avea să-i transmită un mesaj clar și dur lui Dan Capatos, pe Tik Tok, dar nu numai lui, ci și altor site-uri cu profil monden. ”Tot se aude de vreo două săptămâni și ceva și văd că nu se oprește nimeni. Capatos… Mai întâi aș avea o rugăminte la el, să rumege, să studieze cum stă treaba, că nu este nimic adevărat din ce se aude. Pot să vorbesc acum de Tzancă, de Salam și de mai multă lume”, a spus Anaser Duduianu. (NU RATA: FLORIN SALAM, „RECITAL” PRINTRE RAFTURI, LA CUMPĂRĂTURI. CUM AU REACȚIONAT CEI CARE L-AU RECUNOSCUT, DEȘI AVEA MASCĂ)

Anaser Duduianu îl amenință pe Capatos: ”Să rumege mai bine cum stă treaba!” Ce zice de Tzancă și de Salam

Membrii clanului Duduianu ar fi șantajat și chiar tâlhărit mai mulți maneliști, între care celebrul Florin Salam. Au și apărut, apoi, elemente explozive în dosar! Interlopii aveau planuri bine puse la punct pentru a nu fi acuzați de crimă organizată, potrivit datelor din dosarul deschis de procurori. „Duduianu Florin, zis Anaser, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj (data faptei 03.03.2019 – 21.03.2019, persoană vătămată – Stoian Florin, zis Florin Salam). (…) Vențer Nicolae-Mihai, zis Vențer, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la șantaj (data faptei 19.06.2020, persoană vătămată Stoian Florin, zis Florin Salam). (…) Constantin Nicolae, zis Aramis, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, în formă continuată (două acte materiale), 19.06.2020, 25.06.2020-10.07.2020, persoană vătămată Stoian Florin, zis Florin Salam)”. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT DANI MOCANU DUPĂ CE SNOOP DOGG S-A FILMAT DANSÂND PE O PIESĂ A LUI FLORIN SALAM: „PE MUZICA MEA DANSEAZĂ DE MULT”)

Anaser Duduianu avea să fie prins în Anglia, după ce Florin Salam a povestit în fața polițiștilor bucureșteni cum a fost jefuit, ani la rând, de membrii clanului Duduianu. Aceștia i-ar fi luat banii în mod direct sau îl trimiteau să cânte pentru ei și încasau onorarii de ordinul sutelor de mii de euro.