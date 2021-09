Anca Serea, dezamăgită că nu mai poate face copii: ”Adi își dorește foarte mult. Starea mea de sănătate e precară...”

Anca Serea se poate considera o femeie ”completă”. Are 40 de ani, este mămica a șase copii și este iubita soție a cântărețului Adrian Sînă. Chiar dacă este persoană publică, necazul nu ”întreabă” atunci când vine. Vedeta a vorbit cu tristețe despre faptul că nu mai poate avea copii.

Anca Serea este considerată o mamă eroină. Are șase copii și o familie ca în povești. Toate bune și frumoase, însă toate planurile de viitor i-au fost ruinate de o veste cumplită: nu mai poate rămâne însărcinată. Medicii au sfătuit-o să se oprească pentru binele ei:

” Adi își dorește foarte mult, eu, sincer…nu că nu mai vreau… nici nu mai pot.

Am niste probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia… Anemia o am de când eram mică, săspunăașa, cred că 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e sufucient”, conform Ciao.ro

Anca Serea a mai primit o lovitură grea din partea fiului

O supărare nu vine niciodată singură. Vestea că nu mai poate rămâne însărcinată a întristat-o pe Anca Serea, însă ceea ce i-a ”uscat” sufletul și mai tare a fost plecarea fiului de acasă. Prezentatoarea TV s-a simțit copleșită de plecare fiului la studii, fapt pentru care a cerut ajutorul unui terapeut, pentru a învăța cum să-și gestionez sentimentele:

”Vorbim pe messenger, pe video…. A fost foarte greu pentru mine. Nu am avut neapărat sindromul cuibului gol pentru că el a fost un băiat foarte deștept și a știut să mă pregătească dinainte…

Am mers la un specialist care m-a ajutat oarecum treptat… dar e greu… grijile, faptul că nu e acasă, faptul că nu pot să-i gătesc, nu neapărat că–mi fac probleme că până la urmă este cum o vrea Dumnezeu… face totuși 20 de ani, nu mai e copil, e mare.

Am fost la un specialist împreună cu el ca să mă învețe să nu-i mai spun “copilul meu”, să-i spun “fiul meu”, că el nu mai este copilul meu… eram speriată un pic de pericolele societății noastre”, a declarat Anca Serea, pentru Ciao.ro

