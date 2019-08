Anca Serea, mărturisiri incredibile după nașterea celui de-al șaselea copil: ”Am aflat o veste șocantă”

După ce lucrurile s-au liniștit cât de cât în viața Ancăi Serea, vedeta a povestit clipele frumoase, dar și cele tensionate prin care a trecut la cea de-a șasea sarcină.

“Nasterea micutei Leah-Maria, bebelusa cu ochii de azur! ?❤️ Iata ca a venit pe lume si cea de-a sasea minune a familiei noastre, o fetita minunata, pe care am asteptat-o cu drag. Nasterea ei nu a fost insa una usoara, motiv pentru care sunt convinsa ca va fi un copil special. Va povestesc pe scurt aici cum a decurs.

Desi eram convinsa ca voi naste natural si de aceasta data, destinul a vrut ca lucrurile sa fie altfel. Toata sarcina a decurs normal, fara vreo problema de sanatate. Atat bebelusa cat si eu am fost bine, insa saptamana trecuta, in urma unei ecografii efectuate pentru ca se apropia termenul nasterii am aflat o veste socanta: Leah se afla in prezentatie pelvina. M-am speriat putin, recunosc, ca stiam cat de cat ce inseamna, respective ca nu voi mai putea naste natural. Am discutat cu domnul doctor si m-am informat iar lucrurile pareau sa aiba o rezolvare.

Domnul doctor prof. Herghelegiu, caruia tin sa ii multumesc pe aceasta cale pentru rabdarea si priceperea de care a dat dovada, este un medic minunat si o spun fara a fi subiectiva. Dumnealui mi-a monitorizat toate sarcinile si nasterile si am incredere deplina in profesionalismul sau. A reusit sa o intoarca pe bebelusa in pozitie normala pentru a se naste, insa m-a avertizat ca este posibil sa se mai rasuceasca pana la termen.

Miercuri, 14 august, in jurul pranzului am inceput sa simt cum pierd lichid amniotic, insa pentru ca la nasterile anterioare membranele au fost rupte de medic, nu eram sigura daca ceea ce simt este ruperea apei. Asa ca pentru siguranta am mers la domnul doctor. Acolo, mi s-a rupt cu siguranta apa, caci am simtit o cantitate mare de lichid amniotic, iar domnul doctor a zis ca trebuie sa ne grabim. La ecograf ni s-a confirmat ceea ce banuiam si ne temeam: micuta se rasucise din nou si se asezase in pozitie transversa, si mai dificila. Asa ca nasterea cezariana era obligatorie. Nu pot sa neg ca mi-a fost teama de interventia chirurgicala, pentru ca toate nasterile fusesera naturale, insa cu ajutorul anesteziei si al mainilor iscusite ale domnului doctor nu am simtit aproape nimic. Iar operatia a durat 45 de min”, a scris Anca Serea pe rețelele de socializare.