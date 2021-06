Anca Serea și Adrian Sînă, pregătiți pentru al șaptelea copil! Mesajul care i-a surprins pe internauți. „Cel puțin încă unul”

Anca Sera și Adrian Sînă au o familie numeroasă și fericită. Cei doi sunt părinții a șase copii și sunt pregătiți și pentru al șaptelea. Frumoasa vedetă a răspuns curiozității internauților și a vorbit despre posibilitatea de a aduce pe lume încă un copil.

Anca Serea este foarte deschisă cu urmăritorii săi din mediul online și adesea le răspunde la curiozități. Recent, vedeta a organizat o serie de întrebări și răspunsuri pe pagina sa de Instagram. Astfel, cum s-a tot zvonit că vedeta ar fi însărcinată, unul dintre internauți a pus întrebarea de pe buzele tuturor și a vreut să afle dacă își mai dorește încă un copil. (CITEȘTE ȘI: COȘMARUL FINANCIAR NU S-A TERMINAT NICI ACUM PENTRU ANCA SEREA ȘI ADI SÎNĂ. SUMA PE CARE O DATOAREAZĂ UNEI ȘCOLI PRIVATE)

„Cel puțin încă unul :)!”, a fost răspunsul Ancăi Serea.

Un alt internaut a vrut să știe cum a reușit să își mențină silueta după toate sarcinile, iar Anca Serea a făcut lumină și în acest caz.

„Inițial, m-a ajutat vârsta și faptul că sunt un om foarte activ. Apoi, sunt foarte atentă la alimentați, orele de somn, puțină mișcare, de ani de zile fac masaj, drenaj. Nu am luat mai mult de 12 kilograme”, a mai spus Anca Serea.

Anca Serea, adevărul despre o nouă sarcină

Deși Anca Serea și-ar mai dori încă un copil, acest lucru nu o să vină prea curând. Vedeta a infirmat zvonurile conform cărora ar fi însărcinată și a explicat că pentru moment sănătatea nu îi permite acest lucru. (VEZI ȘI: ANCA SEREA, PICTORIAL INCITANT ÎNTR-O LENJERIE INTIMĂ SEXY. DECLARAȚIA DE DRAGOSTE CU CARE A SURPRINS-O ADI SÎNĂ ÎN PUBLIC)

„Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. A

m luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme.”, a declarat Anca Serea, în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Instagram