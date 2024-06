Anca Țurcașiu a devenit bunică! Nora vedetei a adus pe lume o fetiță. Ce nume poartă aceasta: „Suntem foarte fericiți”

Este sărbătoare mare în familia Ancăi Țurcașiu. Andreea, nora vedetei, a devenit mămică pentru prima oară. Aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, ce a primit nota 10 din partea medicilor. Veștile cele mari au fost date chiar de către Anca Țurcașiu, care s-a declarat extrem de fericită și încântată de noul rol pe care îl va juca. Ce nume va purta nepoata vedetei?

În anul 2022, Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, făcea pasul cel mare și ajungea în fața ofițerului de Stare Civilă. Tânărul și Andreea, aleasa sa, și-au unit destinele în mod oficial, iar la începutul acestui an anunțau sarcina. Acum, Andreea a născut, iar întreaga familie este în culmea fericirii.

Anca Țurcaiu a anunțat cu surle și trâmbițe că a devenit bunică. Într-un clip postat pe contul său de Instagram, vedeta a dat veștile cele mari. Aceasta a mărturisit că a devenit bunică pentru prima oară și s-a arătat foarte fericită.

De asemenea, vedeta a dezvăluit că nora sa a adus pe lume o fetiță și a făcut public și numele pe care micuța îl va purta. Se pare că aceasta se va numi Zoe și a adus multă bucurie în familie. Sentimentele de euforie sunt împărtășite și de cei doi părinți, dar și de fanii din mediul online ai Ancăi Țurcașiu, care s-au grăbit să o felicite.

În urmă cu doi ani, Anca Țurcașiu marca un alt moment fericit atunci când fiul ei se căsătorea cu aleasa lui. Radu și Andreea au făcut cununia civilă, iar soacra și nora pare că se înțeleg foarte bine. Deși are o relație bună cu fiul ei și partenera acestuia, Anca Turcșiu declara că privește totul din exterior și nu se amestecă în familia celor doi.

„Da, am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult.

Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună”, declara Anca Țurcașiu.