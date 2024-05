Anca Țurcașiu mai fericită ca niciodată, la patru ani după divorț. „Mă declar îndrăgostită iremediabil”

Pe data de 8 mai 2024, Anca Țurcașiu a împlinit frumoasa vârstă de 54 de ani. Trecerea timpului nu pare să își fi lăsat amprenta nici asupra fizicului, nici asupra sufletului său. După 4 ani de când a devenit o femeie singură, după divorțul de soțul cu care a fost căsătorită timp de mai bine de două decenii, actrița a făcut un anunț surprinzător pe rețelele de socializare.

Artista trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. La câteva luni după ce a aflat că va deveni bunică, ea și-a sărbătorit aniversarea în Italia, mai precis în Florența, unde s-a distrat pe cinste. Pe pagina sa de Instagram, vedeta a împărtășit mai multe imagini din călătoria ei, în care zâmbetul larg i-a luminat chipul, alături de care a transmis un mesaj plin de bucurie.

Fericită, actrița le-a mărturisit fanilor că s-a îndrăgostit de orașul italian. Și chiar dacă vacanța de vis s-a încheiat, Anca Țurcașiu este hotărâtă să se întoarcă în Florența în viitor.

„”Filmul” ultimei zile în Florența… Mă declar îndrăgostită iremediabil de ea…. Mă voi întoarce!”, a fost mesajul transmis de Anca Țurcașiu pe pagina sa de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Anca Turcasiu (@ancaturcasiu)

Citește și: ANCA ȚURCAȘIU ÎȘI VA ÎNDEPLINI ÎN CURÂND VISUL! CE SURPRIZĂ I-AU FĂCUT FIUL ȘI NORA SA

Anca Țurcașiu are o relație specială cu fiul ei

Anca Țurcașiu și fostul ei soț au un fiu, Radu, în vârstă de 25 de ani, care se pregătește să devină tată pentru prima dată. Recent, actrița a vorbit despre relația sa cu fiul și nora ei, mărturisind că a avut întotdeauna o legătură specială cu Radu, dar că nu dorește să se implice prea mult în căsnicia acestuia cu soția sa, Andreea.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună.”, a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru Viva.ro.

Citește și: IMAGINEA NUD CU ANCA ȚURCAȘIU A DEVENIT VIRALĂ PRINTRE GENERAȚIILE ANILOR ‘80 ȘI ‘90. CUM VEDE ARTISTA EPISODUL CARE I-A MARCAT VIAȚA