Anca Țurcașiu își va îndeplini în curând visul! Ce surpriză i-au făcut fiul și nora sa

Anca Țurcașiu este mai aproape de a-și vedea visul devenit realitate. Într-un interviu acordat recent, vedeta a dezvăluit care este cea mai mare dorință a sa. Iată ce surpriză i-au făcut Radu, fiul artistei, împreună cu soția sa!

Familia Ancăi Țurcașiu este pe cale să devină mai numeroasă. Artista în vârstă de 53 de ani are un adevărat motiv de bucurie. Va deveni bunică pentru prima oară. Vedeta este în culmea fericirii după ce după ce s-a aflat că Radu, fiul ei, va deveni tătic pentru prima dată. Cea care a făcut marele anunț este chiar soția tânărului. Aceasta a postat pe rețelele de socializare primele imagini cu burtica de graviduță.

Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, va deveni în curând tătic pentru prima oară, la vârsta de 24 de ani.

La mai bine de un an după ce și-a unit destinele cu Andreea, aleasa inimii sale, Radu îi va îndeplini mamei sale cel mai mare vis. În urmă cu câteva săptămâni, artista în vârstă de 53 de ani dezvăluia că visează să aibă nepoți. Nu va mai dura mult până când visul acesteia va deveni realitate.

Nora Ancăi Țurcașiu a făcut marele anunț pe rețelele de socializare, acolo unde a postat primele imagini cu burtica de graviduță. După cum se poate observa, Andreea este însărcinată în câteva luni. În puțin timp, fericitul cuplu va întâmpina venirea pe lume a primului lor copil.

În imaginile postate pe rețelele de socializare, Andreea s-a pozat în fața oglinzii, îmbrăcată în pijamale. Mai mult, viitoarea mămică poartă un zâmbet larg pe buze.

Nu mai e mult până când Anca Țurcașiu se va bucura de primul ei nepoțel, sau nepoțică.

Recent, actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru viva.ro, ce relație are cu fiul ei, Radu și cu soția acestuia. Andreea. Anca Țurcașiu a mărturisit atunci că de-abia așteaptă să devină bunică, fiind una dintre cele mai mari dorințe ale sale.

„Da, am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună!”

„Da, mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță!”, a spus zâmbind artista pentru sursa citată.