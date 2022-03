Anca Țurcașiu este pregătită să iubească din nou! „Nu sunt greu de cucerit”

În ultimii ani, Anca Țurcașiu a trecut prin multe schimbări. Cunoscuta artistă a divorţat după 22 de ani de căsnicie, însă în prezent este extrem de fericită cu viaţa pe care o trăieşte. Deşi a suferit în urma separării, vedeta şi-a găsit liniştea, ba chiar a mărturisit în cadrul unui interviu că este pregătită pentru o nouă relaţie.

Schimbările prin care a trecut în plan personal nu au venit singure. Anca Țurcașiu a avut în ultima perioadă foarte mare grijă și de aspectul său fizic.

Vedeta a reuşit să scape de câteva kilograme, iar în prezent este foarte mulţumită de felul în care arată. Aceasta mărturiseşte faptul că nu a fost deloc greu să ajungă unde şi-a dorit, dar în acelaşi timp recunoaşte că a meritat efortul.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a declarat actrița în cadrul unui interviu.

În ceea ce priveşte viaţa sa sentimentală, artista a mărturisit că este pregătită pentru o nouă relaţie. Mai mult decât atât, actrița i-a transmis şi un mesaj viitorului său partaner: „Toată viața am fost. Și sunt. Este absolut normal. Nu sunt greu de cucerit, nu știu. Sunt foarte atentă la ce mănânc, la somn, la sport, fac mult sport. Și este din ce în ce mai complicat și atunci am grijă de mine”, a declarat Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu, perioadă grea

În urmă cu ceva timp, Anca Țurcașiu a suferit un accident care a adus-o în cârje. Din cauza unei neatenții, vedeta a alunecat pe gresie, iar în urma accidentului s-a ales cu rotula ruptă. Pentru o perioadă lungă aceasta nu s-a putut deplasa, iar recuperarea se va termina abia în luna decembrie.

„Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit. Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e.

Durerea e inevitabilă, suferință e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe. Până în decembrie o să pot să dansez și o să fiu în mare formă. Lumea vine la teatru și în contextul actual, pentru că au nevoie să se simtă bine. Mă bucur că nu ne-au închis de tot”, a declarat Anca Țurcașiu.

