Anda Adam, prima reacție după ce a fost evacuată din casă. Care este versiunea artistei

În cursul acestei zile, Anda Adam a primit un ordin de evacuare din casa din Bragadiru. Aceasta ar fi locuit ilegal timp de șase luni în acel loc, iar, acum, cântăreața se confruntă cu probleme. Anda Adam a avut și prima reacție, după ce a fost evacuată din locuință. Care este versiunea artistei?

Anda Adam a primit un ordin de evacuare din locuința în care ar fi stat ilegal timp de șase luni. Mai mult decât atât, artista ar fi dorit să cumpere imobilul situat în Bragadiru. În cursul acestei zile, CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, faptul că lucrurile au degenerat și s-ar fi ajuns chiar la înjurături și amenințări.

Anda Adam, prima reacție după ce a fost evacuată din casă

Astăzi, Anda Adam a oferit și o primă reacție, după ce a primit ordin de evacuare din casa situată în Bragadiru. Cântăreața a mărturisit faptul că a discutat cu avocatul ei. Anda Adam mărturisește că dăduse deja un avans pentru casa din Bragadiru, însă persoana care se ocupă cu vânzarea acesteia nu ar mai fi vrut să i-l vândă.

Mai mult decât atât, aceasta susține faptul că nu mai locuiește de ceva timp în casa respectivă și că în momentul în care a vrut să predea cheile, i-au fost refuzate.

”Am vorbit cu avocatul meu. Acest imobil nu au vrut să mi-l mai vândă, deși am dat un avans. Fără să am un act de promisiune, pentru că nu aveau cum să facă. Decedase proprietarul și trebuia să facă acte de succesiune. Este urât ce se întâmplă. Am încercat să le predau cheile si au refuzat. Iar eu nu mai locuiesc acolo de mult timp. Se vrea doar „reclamă” pe spatele numelui meu”, a povestit Anda Adam pentru Click.

Sursă foto: captură video Youtube