Vizitele la medicul estetician au devenit atât de banale, încât nu există vedetă din showbiz-ul autohton care să nu fi mers măcar o dată într-un astfel de cabinet. Unele au exagerat, poate, dar altele s-au „tunat” finuț, iar trăsăturile doar și le-au accentuat. Le luăm pe toate la „verificat” și facem lista completă a intervențiilor pe care le-au bifat. CANCAN.RO are imagini pe care, cu siguranță, vedetele le vor dispărute! Astăzi, răsfoind arhiva CANCAN, ne-am oprit privirea asupra Andei Adam.

Naturalețea nu prea mai e la modă, iar celebritățile par să împărtășească acest concept! Fie că vorbim despre influenceri, vedete TV sau artiști, toți au trecut măcar o dată pragul cabinetului medicului estetician. Unii nu s-au mai putut opri și s-au „transformat” total, iar alții încă mai seamănă cu versiunea inițială.

Cum arăta Anda Adam înainte de „transformări”

În 1999, pe când se făcea cunoscută publicului, cu melodia „Nu mă uita”, alături de R.A.C.L.A., Anda Adam arăta complet diferit. Pornind chiar de la podoaba capilară. Artista era brunetă, dar și creață. Acum are părul lung, drept și blond. Sprâncenele erau extrem de subțiri, aproape inexistente, însă în trend.

Cearcănele erau și ele prezente, iar acum par să fi dispărut, dar este cunoscut că medicii esteticieni fac minuni cu câteva picături de acid hialuronic în aceste zone. Nasul era ceva mai mare, iar buzele erau cărnoase, dar nu atât de mari.

O altă diferență, vizibilă, este în zona bustului, unde Anda Adam nu a fost chiar norocoasă. Așa se face că bustul generos pe care și-l expune astăzi cu mândrie este, în mod evident, opera mâinilor iscusite ale esteticianului.

Ce spune artista despre operațiile estetice

Sigur, trecerea anilor modifică trăsăturile, însă nu într-un mod radical. Ceea ce, însă, a suferit schimbări majore este întreg corpul vedetei. Anda Adam este o mare amatoare de sport, iar orele petrecute în sala de fitness au transformat-o într-o femeie fit și cu „pătrățele”.

Revenind la operațiile estetice pentru care ar fi optat de-a lungul timpului, cântăreața a afirmat că nu sunt atât de multe pe cât ar crede lumea. Ar avea doar o operație la nivelul sânilor și o rinoplastie.

„Am o operație la sâni și am o rinoplastie ca să-mi corectez o deviație de sept. Nu am absolut nimic făcut, față, pomeți, coaste, mâini, picioare lungit, nimic. Nu am operații eșuate, am două și cam atât”, a dezvăluit Anda Adam, pe contul de Instagram.

