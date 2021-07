Anda Adam radiază de fericire alături de iubit! Îl ține strâns de mână și îl soarbe din priviri + declarația de dragoste făcută în văzul întregii lumi

Anda Adam radiază de fericire alături de iubit și nu se mai ferește să se afișeze la brațul acestuia! Dovezile în acest sens sunt reprezentate de cele mai noi imagini apărute cu ei pe social media în care se observă cum artista îl ține strâns de mână de parcă s-ar teme să nu îl piardă și îl soarbe din priviri. Și… pentru că flacăra iubirii dintre cei doi arde la o intensitate uriașă, îndrăgita blondă i-a făcut o declarație emoționantă în văzul întregii lumi.

Anda Adam, declarație de dragoste în public pentru iubitul ei

Noaptea trecută, Anda Adam a petrecut într-un local de fițe din Cluj-Napoca, orașul natal la iubitului ei. Și, da, evident, bărbatul care o face extrem de fericită în prezent nu a lipsit de lângă ea, așa cum puteți vedea în video-ul de mai jos. Ei au pășit ținându-se de mână în club și chiar au stat preț de câteva secunde pentru celebrele poze de la intrare… Asta pentru că artista a cântat în local.

Pentru momentul muzical de azi-noapte, Anda Adam a îmbrăcat o ținută sexy și provocatoare alcătuită dintr-o bustieră albă cu un decolteu generos, pantaloni negri lungi și cu talie înaltă, o geantă strălucitoare care s-a asortat cu choker-ul de la gât și, desigur, încălțăminte cu toc.

Cu câteva ore înainte să meargă în club, cântăreața a primit un superb buchet de trandafiri roșii de la iubitul ei și ea a împărtășit pe IG Story surpriza romantică pe care acesta i-a pregătit-o. Înainte să publice filmarea, ea a selectat un gif care reprezintă, de fapt, o declarație de dragoste – acesta este: “Je t’aime (n.r.: Te iubesc)” , după cum se observă în galeria foto a articolului. În timp ce Anda Adam petrece timp de calitate cu noul partener, Sorin Nicolescu, încă soț în acte, se află într-o vacanță exotică împreună cu fiica lor, Evelin.

Nu rata: Anda Adam s-a distrat cu Jador noaptea trecută într-un club din Cluj-Napoca. Cântăreața a venit însoțită de iubitul ei | FOTO & VIDEO

Sorin Andrei Nicolescu, anunțul despărțirii de Anda Adam

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?

Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a declarat Sorin Andrei Nicolescu la sfârșitul lunii trecute în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories / @andaadam