Anda Adam, revoltată! Vedeta și-a găsit mașina avariată. „Ce fel de om poate să facă așa ceva”

Anda Adam s-a confruntat cu urma oamenilor. Vedeta a avut parte de un incident neplăcut și s-a ales cu o pagubă serioasă. Aceasta și-a găsit mașina avariată, cu parbrizul spart. Se pare că cineva a vrut să îi facă rău, iar acest lucru a enervat-o și este determinată să nu lase situația așa.

Anda Adam a împărtășit cu fanii din mediul online întâmplare neplăcută prin care a trecut ieri, la primele ore ale dimineții. Cântăreața a mers la bancă pentru a-și rezolva unele treburi și a parcat mașina undeva aproape, pe trotuar. Deși a stat acolo nu mai mult de două minute, cineva a avut timp să îi lase o amintire de zile mari. (CITEȘTE ȘI: ANDA ADAM A RUPT GURA TÂRGULUI. CU CE ȚINUTĂ DE MII DE EURO A IEȘIT LA CUMPĂRĂTURI)

Vedeta s-a trezit cu mașina avariată. Se pare că un om rău intenționat i-a aruncat un obiect dur pe mașină și i-a spart parbrizul. Anda Adam a fost surprinsă de răutatea oamenilor și a mărturisit că nu înțelege cum cineva ar putea să facă așa ceva.

„Mi s-a întâmplat ceva azi și voiam să împărtășesc cu voi minunata întâmplare. Asta apropo de discuțiile pe care le făceam cu instigarea la ură către alți oameni, cu oamenii care în loc să gândească pozitiv și să vor să facă lucruri frumoase stau acasă în fața unui calculator și doar încearcă să facă rău.

M-am oprit la o bancă, pe un trotuar, unde deasupra sunt apartamente, așa e zona acolo. Am intrat la bancomat, am scos niște bani. Am stat maxim un minut și jumătate și când am ieșit am găsit chestia asta. Cineva de la balcon probabil mi-a aruncat ceva pe parbriz în acest 1 minute jumătate când eu am intrat în bancă”, a povestit artista pe rețelele de socializare.

Vrea să găsească făptașul

Anda Adam a mai mărturisit că nu intenționează să lase lucrurile așa. Vedeta a spus că o să meargă la Poliție pentru a reclama incidentul și este determinată să afle cine a fost capabil să facă un astfel de lucru. (VEZI ȘI: ANDA ADAM A POZAT GOALĂ! CE REACȚIE AU AVUT FANII, ATUNCI CÂND AU VĂZUT-O ÎN IPOSTAZA SEXY)

„Mă gândesc ce fel de om poate să facă așa ceva. Ideea e că o să-mi răpesc din timpul meu, o să merg la Poliție, o să fac o reclamație și voi încerca să obținem imaginile de pe camerele din zonă să vedem dacă într-adevăr a fost cineva care mi-a aruncat ceva pe parbriz cât am intrat în bancă 1 minut și jumătate, pentru că mi se pare că lucrurile nu trebuie să rămână chiar așa totuși”, a mai spus cântăreață.