Anda Adam se mărită în mai puțin de 24 de ore! Nuntă în stil libanez, adaptat la cultura și tradițiile din România

Mai sunt doar câteva ore până când Anda Adam și Yosif Mohaci își vor uni destinele. Sâmbăta aceasta are loc evenimentul mult așteptat. Specialiști din industrie au depus eforturi considerabile pentru ca totul să fie perfect. Decorul va fi impresionant, locația deosebită, iar pe scenă vor urca câțiva dintre cei mai apreciați artiști din showbiz.

Anda Adam și Yosif Mohaci formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste minunată și sunt mai fericiți ca niciodată. În mai puțin de 24 de ore cei doi își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu și vor găzdui petrecerea de nuntă mult visată. Evenimentul se anunță a fi cu totul deosebit, iar artista și partenerul ei au beneficiat de sprijinul specialiștilor din domeniu.

Citește și: ANDA ADAM, CEA MAI TARE NAȘĂ DE CUNUNIE! A ATERIZAT LA PETRECERE CU ELICOPTERUL! VIDEO SENZAȚIONAL

Cum va arăta nunta Andei Adam cu Yosif Mohaci

Organizatoarea evenimentului spune că întotdeauna apar imprevizibilități, iar tensiunea este o componentă inevitabilă în astfel de ocazii. Cu toate acestea, nunta promite să fie spectaculoasă, având un concept inspirat din cultura libaneză. Vor fi respectate tradițiile noastre și invitații vor avea parte de un spectacol autentic.

„Întotdeauna apare câte ceva, inevitabil, nu ai cum, când lucrezi în organizarea de evenimente, dar acesta este rolul nostru, să vedem ce apare, ca să descâlcim. Nu se poate fără un pic de tensiune. Va fi o nuntă mai pe stil libanez, evident adaptat la tradițiile și cultura noastră. Stilul libanez întotdeauna impune, este glamouros, este bogăție, sunt foarte multe surprize, absolut totul este pe picior mare, cu mai multe variații. Decorul este spectaculos, cu mai multe tipuri de setup-uri”, a dezvăluit organizatoarea nunții Andei Adam, conform spynews.ro.

Anda Adam a dezvăluit că la nunta ei vor cânta artiști de top! Tzancă Uraganu, Mr Juve și Florin Salam se numără printre cei care vor asigura spectacolul. În plus, pregătește și alte surprize pentru invitați, promițând o petrecere de neuitat!

„Primul care va deschide seara va fi Tzancă Uraganu, care, de fapt, trebuia să ne fie și naș. Dar, având în vedere că sunt în doliu din cauza decesului nepotului lor, nu ne mai pot onora, din păcate, cu acest lucru. Ne-am dorit foarte tare ca măcar să fie alături de noi printr-un concert. Tzancă va fi cel care va deschide nunta, începând cu ora 10, după care vor urma mulți ani artiști, Oana Radu, Mr. Juve, mai spre dimineață Florin Salam”, a dezvăluit Anda Adam, la Star Matinal.

Anda Adam a fost la un pas să-și piardă inelul de logodnă

Anda Adam a trecut prin momente de panică recent, când era pe punctul de a-și pierde inelul de logodnă. Incidentul s-a petrecut în timp ce se afla într-un mall din Cluj. Vedeta a probat mai multe haine în magazine și apoi a mers să ia masa la un restaurant. Acolo a realizat că bijuteria lipsea.

Îngrozită, Anda s-a întors în mall pentru a căuta inelul primit de la Yosif Mohaci. După ce își pierduse aproape orice speranță, un șofer s-a apropiat de ea și i-a returnat bijuteria extrem de valoroasă.

„E foarte scump deja (n.r. inelul). Ideea e că l-am pierdut. Am pierdut inelul de logodnă(…) Am pierdut inelul de logodnă în mall, undeva în Cluj. Eram în Cluj, am fost la magazin, m-am fâțâit eu tot mallul, plec de acolo, plec să luam masa cu finii. Când ajung să mă spăl pe mâini, mi s-a părut că e mâna cam goală și că nu mai am inelul. Am derulat filmul și mi-am dat seama că am pierdut inelul. Probasem niște haine, am fugit la mall și am zis că atunci când am probat, nu am simțit când s-a agățat inelul, l-am tras și nu mi-am dat seama. Începusem și o ploaie torențială. Soțul spune:

„Lasă, unde să te duci să cauți inelul?”. I-am zis că: „Glumești, eu mă duc să-l caut, aveam un nod în gât”, a povestit artista, în cadrul unei emisiuni TV.

Citește și: ANDA ADAM L-A ÎNLOCUIT PE TZANCĂ URAGANU! ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE MANELISTUL NU O SĂ MAI FIE NAȘ LA NUNTA ARTISTEI