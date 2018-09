Anda Adam, mișcări lascive, cu fiica sa în brațe! Totul s-a petrecut la lansarea noului single al Xoniei

Xonia începe toamna în forță, după o perioadă de pauză muzicală, cu o piesă fresh, plină de energie și iubire, “Crave You“ este un single dedicate relației sale de iubire pe caro o trăiește în momentul de față. Cu o formă fizică de invidiat, Xonia atrage toate privirile, indiferent că este pe scenă sau în viața de zi cu zi. Este și normal până la urmă, ținând cont că are un stil de viață sănătos și este prezentă destul de des în sala de fitness.

„< > este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este o piesa fresh, in care fiecare dintre noi care a iubit sau iubeste poate sa se regasesca. Mi-am dorit de mult sa lucrez cu producator/songwriter Trackstorm, Zola Gatcia si echipa Joz Music din Franta si iata ca visul meu s-a implinit. Piesa asta a fost propusa de ei special pentru mine. Au inteles ce sound mi-am dorit , acel pop music de care imi este dor de fiecare data sa il aud! Sper ca si voua sa va placa „Crave You”, la fel de mult cum imi place si mie. Mi-am dat sufletul in piesa asta si daca va place dati un share „, a declarat Xonia.

Printre invitați s-a aflat și Anda Adam, împreună cu fiica sa, care au urcat pe scenă, alături de Xonia. Potrivit imaginilor, Anda Adam a început să danseze lasciv, cu fetița în brațe, care nu mai este chiar atât de mică. Deși erau șanse ca fetița să scape din brațelele artistei și să se lovească, publicul a fost încântat de show și au aplaudat întreaga trupă.

Videoclipul piesei, regizat de Anthony Icuagu a fost filmat într-un parc de joacă pentru copii, din dorința de a transmite oamenilor că dragostea scoate la suprafață copilul din tine, copilul care știe să trăiască și să se bucure de toate lucrurile simple, fără a pune bariere sau limite.