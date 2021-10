Andi Moisescu, dezvăluiri neştiute. Cum a cunoscut-o juratul de la „Românii au talent” pe soția sa

Andi Moisescu a dezvăluit cum a cunoscut-o pe femeia care i-a devenit soţie. Prezentatorul TV şi Olivia Steer sunt căsătoriţi din anul 2004. Mai mult, vedeta de la ProTV recunoaşte faptul că nu i-a fost deloc uşor să o cucerească.

Andi Moisescu şi Olivia Steer formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Cei doi formează o familie frumoasă alături de cei doi băieţi, David şi Luca.

Juratul de la emisiunea ”Românii au talent” a vorbit despre soția sa în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete. Andi Moisescu a povestit cum a cunoscut-o pe Olivia Steer, care s-a lăsat cucerită destul de greu.

”Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc”

Se pare că cei doi s-au întâlnit pentru prima dată cu doi ani înainte să se căsătorească. Ambii lucrau la acea vreme la Pro TV.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. ”Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta’”, ”Cu cine?”, și mi-a zis de Olivia. Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. ”Păi, ia să te uiți s-o vezi!”. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. ”Ia uite, mă, cum de nu o știam…”. Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor,… că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a detaliat Andi Moisescu la podcastul lu Mihai Bobonete, notează protv.ro.

Andi Moisescu, un bărbat romantic

Andi Moisescu a mai mărturisit în cadrul unui interviu mai vechi faptul că este un bărbat romantic. Se pare că în momentele petrecute alături de soția sa, vedeta de la Pro Tv are grijă să aducă și o doză de romantism. Fie că este vorba de o floare, o mică atenție, acesta nu uit să își răsfețe soția și să îi acorde atenție.

„Cred că sunt romantic, da. Sau cel puțin așa îmi place să cred. În momentul în care suntem doar noi între noi, ca să spun așa… fac gesturi romantice. Dar gesturile romantice țin foarte mult de intimitatea noastră.”, spunea Andi Moisescu, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram