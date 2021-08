Care a fost primul job al lui Andi Moisescu. Prezentatorul TV este de 30 de ani la Pro TV, dar înainte a lucrat cu totul altceva

Andi Moisescu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune din România. Acesta apare pe micile ecrane de peste 30 de ani, în diferite proiecte și emisiuni. Însă, nu toată lumea știe care a fost, de fapt, primul job al lui Andi Moisescu! În ce domeniu a lucrat vedeta Pro TV, înainte să ajungă în televiziune?

Bărbatul și-a început cariera la Pro TV încă din anul 1991 și mărturisește că nu are de gând să ”trădeze” postul de televiziune și nici nu se plânge de salariul pe care l-a primit de-a lungul anilor. Însă, care a fost, de fapt, primul job al lui Andi Moisescu? Prezentatorul TV nu a început „din prima” cu televiziunea, ci a lucrat într-un alt domeniu, mai înainte, pentru a câștiga bani.

Într-un interviu pentru CIAO.RO, Andi Moisescu a mărturisit că, înainte de a bate palma cu postul de televiziune Pro TV, acesta a lucrat ca vânzător de ziare la metrou la Piața Romană. Iar, mai apoi, s-a angajat la radio.

”Am intrat în 1990 în radio dintr-o nebunie. Vindeam ziare la metrou, cam asta era tot ceea ce dețineam până atunci, abilitatea de a vinde ziare la metrou la Piața Romană. Asta știam clar că funcționa pentru că avusesem succes și câștigasem niște bani buni, la prima vânzare… la vremea respectivă.

În timp ce vindeam ziare am auzit anunț de concurs de dj la un post de radio. Era primul post de radio apărut atunci, și mai eram cu încă un coleg de bancă, și el vindea ziare lângă mine – și mi-a zis “De ce nu te duci? Că tu tot pui muzică la toate petrecerile noastre”. Și m-am dus. A doua zi de dimineață i-am zis: “Bine, fii atent, eu nu vin mâine să vând” – vindeam săptămânal, deci nu era o problemă dacă nu vindeam într-o zi – și m-am dus la concurs. Printre alți 50 de oameni eram și eu. Am luat eu și încă un băiat.

Am plecat de jos. Mai jos de atât… nu-mi dau seama de unde aș fi putut să plec”, a spus Andi Moisescu.

Andi Moisescu: „Oamenii când se îndrăgostesc sunt capabili să facă și minuni”

Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a luat ființă în 2002, pe când cei doi erau colegi de trust. Juratul de la Pro își aduce aminte că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o cuceri pe soția lui iar ulterior, a contat foarte mult că-și dorea ceva serios.

„Cred că am realizat destul de repede. Eram deja maturi amândoi. Eu aveam 32 de ani când m-am căsătorit. Nu mai eram chiar un copil. Priveam deja destul de serios totul, și cred că asta a contat foarte mult, în apropierea noastră. M-a citit că sunt omul proiectelor pe termen lung. Ăsta a fost atuul meu”, spunea Andi Moisescu.

Fire rezervată, Andi Moisescu nu vrea să ofere niciun fel de detaliu legat de cererea în căsătorie, nu-i place deloc să fie monden.

„Eu cred că ea ar trebui să spună cum am reușit s-o cuceresc. Eu îmi amintesc doar că am făcut tot ce mi-a stat în putință. Bine, n-a fost nimic ce n-ar putea să facă și alții. În general, eu cred că oamenii, când se îndrăgostesc, sunt capabili să facă și minuni.

Cât privește cererea de căsătorie, o să fiu foarte sincer. Sunt chestiuni intime, pe care îmi doresc să le păstrez intime. Nu prea mă dau eu în vânt nici după mondenități, nici să fiu eu ăla monden. Cu scuzele de rigoare și fără să vreau să rănesc pe nimeni”, a conchis Andi Moisescu.

Sursă foto: Arhivă Cancan