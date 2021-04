Cum a început povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer: „A fost o șansă dintr-un milion” 

Andi Moisescu și Olivia Steer reprezintă unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt căsătoriți de 16 ani iar cheia unei relații longevive este iubirea, afirmă juratul de la „Românii au Talent”. Andi și Olivia Steer s-au cunoscut pe platourile de televiziune și au avut un parcurs demn de urmat.

Juratul de la „Românii au Talent” nu este prea darnic cu detaliile despre viața lui personală, dar, din când în când, își deschide sufletul și vorbește despre cea mai importantă femeie din viața lui. De aproape 16 ani, îi vedem braț la braț pe Olivia Steer și Andi Moisescu, dar oare ce i-a făcut să se îndrăgostească?

„Un prieten comun ne-a întrebat, separat, pe unul de celălalt și cum am fost amândoi dispuși să ne cunoaștem, pentru că n-o făcuserăm până atunci, s-a întâmplat să dăm exact peste același lucru. Cel mai important din viața oricărui om. Iubirea. A fost o șansă dintr-un milion să fie aliniate toate planetele. Cel mai probabil, șansa noastră. Și n-am ratat-o.”, a declarat Andi Moisescu pentru Viva!

CITEȘTE ȘI FLORIN CĂLINESCU A ATACAT-O PE OLIVIA STEER, LA ROMÂNII AU TALENT. CE A SPUS DESPRE SOȚIA LUI ANDI MOISESCU: „GĂTESC MOMIȚE”

Andi Moisescu: „Oamenii când se îndrăgostesc sunt capabili să facă și minuni”

Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a luat ființă în 2002, pe când cei doi erau colegi de trust. Juratul de la Pro își aduce aminte că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o cuceri pe soția lui iar ulterior, a contat foarte mult că-și dorea ceva serios.

„Cred că am realizat destul de repede. Eram deja maturi amândoi. Eu aveam 32 de ani când m-am căsătorit. Nu mai eram chiar un copil. Priveam deja destul de serios totul, și cred că asta a contat foarte mult, în apropierea noastră. M-a citit că sunt omul proiectelor pe termen lung. Ăsta a fost atuul meu. „, a mai adăugat juratul.

Fire rezervată, Andi Moisescu nu vrea să ofere niciun fel de detaliu legat de cererea în căsătorie, nu-i place deloc să fie monden.

„Eu cred că ea ar trebui să spună cum am reușit s-o cuceresc. Eu îmi amintesc doar că am făcut tot ce mi-a stat în putință. Bine, n-a fost nimic ce n-ar putea să facă și alții. În general, eu cred că oamenii, când se îndrăgostesc, sunt capabili să facă și minuni.

Cât privește cererea de căsătorie, o să fiu foarte sincer. Sunt chestiuni intime, pe care îmi doresc să le păstrez intime. Nu prea mă dau eu în vânt nici după mondenități, nici să fiu eu ăla monden. Cu scuzele de rigoare și fără să vreau să rănesc pe nimeni. „, a conchis Andi Moisescu.

VEZI ȘI ANDI MOISESCU, SELFIE ÎNTR-O IPOSTAZĂ RARĂ ÎN FAȚA UNUI LOCAL DIN STRAJA. UNUL DINTRE FANI NU S-A PUTUT ABȚINE ȘI L-A LUAT PESTE PICIOR