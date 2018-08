Andi Moisescu, mărturisire surprinzătoare despre Olivia Steer. Răspunsul dat când a fost întrebat de revenirea pe TV a soţiei lui

Cuplul Olivia Steer – Andi Moisescu fac parte din categoria acelora care sunt foarte “zgârciți” cu detaliile despre viața privată. Recent, el a participat la un eveniment organizat de PRO TV, unde a acceptat să facă mai multe dezvăluiri despre frumoasa lui familie, dar și despre proiectele în care e implicat. Din toamnă, prezentatorul TV se întoarce pe sticlă cu forțe proaspete pentru “Pe bune!?”, “Apropo TV”, dar și pentru concurenții care vor veni în cel de-al nouălea sezon de la “Românii au talent”.

Andi Moisescu, răspuns inedit când a fost întrebat de revenirea pe TV a soţiei lui

Întrebat cum reușește să aibă timp și pentru filmările celor trei emisiuni, pentru evenimentele private, unde e DJ, dar și pentru familia lui, prezentatorul TV a spus că s-a înconjurat de oameni extraordinari, care îl ajută și astfel, el are timp pentru toate: “Unele lucruri sunt mai puţin vizibile, pentru că le fac în zona evenimentelor private. Mai vizibilă este această reîntoarcere a mea către o pasiune mai veche, şi anume învârtirea discurilor. M-a apucat din nou să pun muzică în cluburi cu mai vechii lupi de mare, prieteni cu care am pus muzică şi în tinereţe, cu foşti colegi de la Pro FM.

Ne mişcăm. Eu sunt mare amator de vacanţe cu multe activităţi, în care nu stai să te plictiseşti. Am încercat să le transmit dragostea asta pentru sport şi aş şi zice că mi-a reuşit. Amândoi au fost azi (23 august, n.r) în Skate Park, s-au dat peste cap cu trotinetele. I-am dus fix înainte să ajung aici, la lansarea de grilă a PRO TV-ului.” , a spus pentru jurnaliștii de la click.ro.

Cât privește revenirea pe sticlă a superbei sale soții, Andi Moisescu a mărturisit că nu știe dacă o mai interesează acest aspect și că ea își dedică foarte mult timp celor doi băieți pe care îi au: David și Luca.

“Nu ştiu dacă o mai pasionează subiectul ăsta, mă bucur foarte tare să o văd în varianta în care să se ocupe exact aşa cum se ocupă de copiii noştri. Este cartea câştigătoare, şi pentru care îi voi rămâne profund recunoscător. E foarte important când de copii se ocupă mama şi tata. E cea mai norocoasă ecuaţie posibilă”, a declarat Andi Moisescu, conform sursei citate mai sus.

Andi Moisescu, declarații despre noul sezon de la “Românii au talent”

“O să râzi, dar încerc să văd cam tot ce se mai vede în materie de talente prin alte părţi. E bine să fii cât mai puţin surprins, ca să pot să fiu surprins de actele care cu adevărat merită să mă surprindă. În fiecare an spun că nu mă mai surprindă nimic, dar uite că mă înşel.

Întotdeauna am fugit de răspunderea asta. Este mai puţin important dacă e femeie sau bărbat. E foarte important sa fie cineva care să ocupe o astfel de poziţie. E o temă drăguţă «Românii au talent», pe care eu am prins-o de la începuturile ei şi am avut timp să o descopăr, încet-încet, în timp ce ea se forma. E mai dificil când ea e deja formată, însă nu imposibil. E loc.”, a mai dezvăluit juralul de la “Românii au talent” în cadrul aceluiași interviu.

Andi Moisescu s-a căsătorit în urmă cu 14 ani

Olivia Steer a devenit soția lui Andi Moisescu în 2004. Ei au doi băieți împreună: Luca, în vârstă de 10 ani, şi David, 12 ani.